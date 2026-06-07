Zelensky thotë se Putin duhet t'i përgjigjet letrës së tij të hapur
Volodymyr Zelensky ka thënë se Vladimir Putin duhet t'i përgjigjet letrës së tij të hapur për të përmirësuar shanset për të rënë dakord për një armëpushim në Ukrainë.
Duke folur me prezantuesen e Sky News, Yalda Hakim, presidenti i Ukrainës tha se letra - e dërguar presidentit rus të premten - ishte një nga mënyrat e vetme që të dy vendet mund të arrinin njëri-tjetrin.
Në letër, Zelensky propozoi një takim të drejtpërdrejtë midis tij dhe Putinit që synonte t'i jepte fund luftës, transmeton Telegrafi.
Duke iu drejtuar shkurt letrës në një forum ekonomik në Shën Petersburg, Putin tha se i kishte "hedhur një sy" dokumentit nga presidenti i Ukrainës, por tha se nuk shihte "asnjë kuptim" në takimin me të.
I pyetur për letrën e tij, Zelensky fillimisht u përgjigj me një buzëqeshje: "Nuk e lexuat versionin e parë".
Duke dhënë një shpjegim për letrën, ai tha më pas: "I dërgova një letër të hapur sepse nuk e di nëse do ta lexojë apo jo. Një letër e hapur do të thotë që ai duhet të na përgjigjet për atë që është e rëndësishme për shoqërinë e tij, sepse shoqëria e tij jeton në një botë fantastike që ata nuk e sulmuan, se nuk është një luftë agresive. Nuk është serioze”.
"Kjo është arsyeja pse për mua, është shumë e rëndësishme të ndajmë hapur se ku jemi. Ata mbyllën internetin dhe shumë gjëra të ndryshme. Ne nuk kemi shumë mundësi për t'i dhënë sinjale këtij vendi, vendit të agresionit. Ata sollën këtë luftë të madhe në vendin tonë. Ata duhet të ndalen", shtoi ai.
Për momentin, Putin "nuk është aq i zhurmshëm" për luftën për shkak të humbjeve të Moskës në fushën e betejës, tha Zelensky.
Ai përsëriti se do të takohej me presidentin rus nëse do të donte të ndalonte konfliktin. /Telegrafi/