Zelensky diskuton për 'ndërmjetësin' Roman Abramovich
Volodymyr Zelensky pyetet nga Yalda Hakim në lidhje me biznesmenin rus Roman Abramovich, i cili është sanksionuar rëndë gjatë luftës për shkak të lidhjeve të tij të ngushta me Kremlinin.
Presidenti i Ukrainës kishte folur me Abramovich për çështjen e konfliktit, transmeton Telegrafi.
"Ai erdhi në Kiev. Tha se unë dërgova një mesazh direkt tek ju dhe dua të marr mesazhe nga ju dhe t'ia jap Vladimir Putinit", tha Zelensky, duke iu drejtuar raportimeve për herë të parë.
"Por ai tha se kjo duhet të bëhet në heshtje pa asnjë lloj publiciteti. Unë thashë se është zgjedhja juaj - për ne, nuk ka rëndësi", shtoi ai.
Ai theksoi se "nuk ishte sekret" që Abramovich kishte ardhur tek ata dhe se donte të kuptonte "çfarë jemi të gatshëm të bëjmë" kur bëhet fjalë për bisedimet e paqes.
Por Zelensky tha se ishte i qartë se nuk do t'ia lëshonte rajonin e kontestuar të Donbasit Rusisë.
"Ishte mesazhi kryesor. Thashë se nuk do të largohemi. Nuk do t'ju japim një fitore në një mënyrë të tillë", shtoi ai.
I pyetur nëse Abramovich ishte tani një "ndërmjetës" që Zelensky të kontaktonte Putinin, presidenti i Ukrainës tha: "Kur mori mesazhet nga unë, tha se do të shkonte direkt te Putini". /Telegrafi/