Zelensky: Ngrirja e vijave të betejës aty ku është 'rruga më e shpejtë' për paqe
Volodymyr Zelensky ka thënë se do të binte dakord të ngrinte vijat e territorit me Rusinë ashtu siç ekzistojnë aktualisht, në një intervistë ekskluzive me Sky News.
Prezantuesja kryesore e lajmeve botërore, Yalda Hakim, e pyeti Zelensky-n se si do të dukej një armëpushim me Rusinë, transmeton Telegrafi.
Më konkretisht, ajo tha: "Nëse do të bihej dakord për një armëpushim nesër, ku do të dëshironit që vijat të ngriheshin? Ku janë ato në këtë moment? A do të ishit dakord me këtë?"
"Po. Është mënyra më e shpejtë", tha Zelensky.
"Por, ne duam ta ndalojmë luftën në një mënyrë ku lufta nuk do të kthehet. Nuk është ideja vetëm të ngrihet, por mënyra më e shpejtë është të ngrihet dhe të zhvendoset në një mjedis diplomatik", tha Zelensky.
I pyetur nëse kjo do të thoshte t'i jepej Rusisë ajo që dëshiron në këtë moment, ai tha: "Jo, nuk është vetëm të jepet".
"Të qëndrojmë aty ku jemi do të thotë t'u japim popullit të Ukrainës më shumë mundësi për të shpëtuar fëmijët e tyre dhe që ushtarët të kthehen. Mendoj se kjo është e rëndësishme për ne", shtoi ai. /Telegrafi/
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