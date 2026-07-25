Shërbimet polake të sigurisë hetojnë paralajmërimin nga Bjellorusia për sulm terrorist
Ministria e Jashtme Bjelloruse ka paralajmëruar Poloninë për një kërcënim të mundshëm terrorist në tokën polake.
Shërbimet polake të sigurisë po shqyrtojnë informacionin dhe thonë se e trajtojnë seriozisht çdo kërcënim të mundshëm, transmeton Telegrafi.
Të enjten, Ministria e Jashtme Bjelloruse njoftoi se ishte takuar me të ngarkuarin me punë të Polonisë në Bjellorusi, Krzysztof Ożanna.
Sipas një deklarate, zyrtarët bjellorusë e përdorën takimin për të ndarë informacion në lidhje me sulmin e supozuar me homologët e tyre polakë.
Komunikata nga Ministria e Jashtme Bjelloruse tregon se rasti përfshin një person që jeton në Poloni, i cili, sipas saj, ka një dënim të mëparshëm penal dhe i cili kohët e fundit kishte humbur si mbrojtjen shtesë ashtu edhe të drejtën për të qëndruar në Poloni.
Autoritetet bjelloruse thonë se individi po planifikonte një sulm që synonte fëmijët e një aktivisti bjellorus që jetonte në Poloni.
Ato pretendojnë se motivi për sulmin e planifikuar ishte hakmarrja, duke pretenduar se aktivisti nuk kishte bërë mjaftueshëm për të ndihmuar të dyshuarin të mbante një status të caktuar ligjor në Poloni.
Ministria e Jashtme Bjelloruse tha se ishte e përgatitur t'i jepte Varshavës informacion të mëtejshëm nëse do të ishte e nevojshme.
Agjencia Polake e Shtypit i kërkoi Jacek Dobrzyńskit, një zëdhënës i ministrit që koordinon shërbimet speciale, të komentonte.
"Nuk po komentoj mbi raportet e medias mbi këtë çështje. Megjithatë, mund t'ju siguroj se shërbimet polake nuk e nënvlerësojnë kurrë asnjë sinjal shqetësues dhe se ato i qasen të gjitha informacioneve në lidhje me kërcënimet e mundshme me seriozitetin dhe vendosmërinë e duhur", tha Dobrzyński.
Dobrzyński vuri në dukje se shërbimet speciale zakonisht nuk i zbulojnë publikisht aktivitetet e tyre ndërsa hetimet janë në fazat e hershme.
"Është gjithashtu krejtësisht normale që shërbimet e inteligjencës kudo në botë të mos zbulojnë, në këtë fazë, nëse kanë ndërmarrë ndonjë veprim ose cilat mund të jenë këto veprime", shtoi ai.
Ministri i Jashtëm i Polonisë, Radosław Sikorski, gjithashtu ka komentuar mbi këtë çështje.
I pyetur nga gazetarët në Varshavë të premten në lidhje me informacionin bjellorus, ai tha se çdo paralajmërim për terrorizëm merret seriozisht.
"Kjo është një çështje nga disa orë më parë të cilën ne ende po e shqyrtojmë, por sigurisht që ne e trajtojmë çdo paralajmërim për terrorizëm seriozisht dhe e verifikojmë atë", tha Sikorski. /Telegrafi/