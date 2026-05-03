Trump thotë se SHBA-të mund të rifillojnë sulmet ndaj Iranit 'nëse ata sillen keq'
Presidenti amerikan Donald Trump tha të shtunën se i ishte thënë për konceptin e një marrëveshjeje me Iranin, por po priste formulimin e saktë, ndërsa paralajmëroi se ende ekzistonte mundësia e rifillimit të sulmeve ndaj vendit nëse Teherani sillet keq.
Një zyrtar i lartë iranian tha të shtunën se një propozim iranian, i refuzuar deri më tani nga Trump, do të hapte transportin detar në Ngushticën e Hormuzit dhe do t'i jepte fund bllokadës amerikane ndaj Iranit, duke i lënë bisedimet mbi programin bërthamor të Iranit për më vonë.
Kur u pyet për propozimin e Iranit para se të hipte në një fluturim për në Miami në West Palm Beach, Florida, Trump u përgjigj: "Ata më treguan për konceptin e marrëveshjes. Ata do të më japin formulimin e saktë tani".
Ai shtoi në kanalin e tij në mediat sociale se nuk mund ta imagjinonte që propozimet do të ishin të pranueshme dhe se Irani nuk kishte paguar një çmim mjaftueshëm të madh për atë që kishte bërë.
I pyetur nëse mund të rifillojë sulmet ndaj Iranit, Trump u përgjigj: “Nuk dua ta them këtë. Dua të them, nuk mund t’ia them këtë një gazetari. Nëse sillen keq, nëse bëjnë diçka të keqe, tani do ta shohim. Por është një mundësi që mund të ndodhë”.
Trump ka thënë vazhdimisht se Irani nuk mund të ketë kurrë një armë bërthamore dhe tha të premten se nuk ishte i kënaqur me propozimin e fundit iranian, ndërsa ministri i jashtëm i Iranit tha se Teherani ishte gati për diplomaci nëse SHBA-të ndryshojnë qasjen e tyre.
Reuters dhe organizata të tjera lajmesh raportuan gjatë javës së kaluar se Teherani po propozonte të rihapte ngushticën përpara se të zgjidheshin çështjet bërthamore.
Zyrtari konfirmoi se ky afat i ri kohor tani ishte përcaktuar në një propozim zyrtar të përcjellë Shteteve të Bashkuara përmes ndërmjetësve.
Ndërsa vazhdimisht thotë se nuk ka nxitim, Trump është nën presion të brendshëm për të “thyer” kontrollin e Iranit mbi ngushticën, e cila ka bllokuar 20 përqind të furnizimeve botërore me naftë dhe gaz dhe ka rritur çmimet e benzinës në SHBA.
Dhe partia Republikane e Trump përballet me rrezikun e një reagimi negativ të votuesve për çmimet më të larta kur vendi të votojë në zgjedhjet e mesit të mandatit për Kongresin në nëntor.
Media iraniane thanë se propozimi 14-pikësh i Teheranit përfshinte tërheqjen e forcave amerikane nga zonat përreth Iranit, heqjen e bllokadës, lirimin e aseteve të ngrira të Iranit, pagesën e kompensimit, heqjen e sanksioneve dhe përfundimin e luftës në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, si dhe një mekanizëm të ri kontrolli për ngushticën.
Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli pezulluan fushatën e tyre të bombardimeve kundër Iranit katër javë më parë, por nuk duken më afër një marrëveshjeje për t'i dhënë fund një lufte që ka shkaktuar ndërprerjen më të madhe ndonjëherë në furnizimet globale me energji, ka trazuar tregjet globale dhe ka ngritur shqetësime për mundësinë e një rënieje më të gjerë ekonomike globale. /Telegrafi/