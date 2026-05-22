Kevin Warsh betohet si kryetar i Rezervës Federale
Kevin Warsh është betuar si kryetar i Rezervës Federale të SHBA-së, i ngarkuar me drejtimin e ekonomisë më të madhe në botë, ndërsa administrata Trump përballet me presion në rritje mbi mirëqenien financiare të amerikanëve.
Warsh, i zgjedhur nga Donald Trump, merr drejtimin e bankës qendrore të fuqishme, ndërsa ajo përballet me presion të jashtëzakonshëm nga presidenti i SHBA-së për të ulur normat e interesit, edhe pse çmimet rriten.
Ndërsa Trump përballet me kritika në rritje për mënyrën se si e trajton ekonominë, Warsh tani do të ndjekë një kurs përmes një perspektive të pasigurt, të errësuar nga lufta SHBA-Izrael kundër Iranit.
Ish-guvernatori i Rezervës Federale dhe bankieri i Wall Street-it pason Jerome Powell, i cili paralajmëroi vazhdimisht për rreziqet inflacioniste të axhendës së Trumpit dhe të cilin presidenti e sulmoi me forcë për refuzimin e tij për të ulur normat e interesit.
“Pres që ai të mbahet mend si një nga kryetarët vërtet të shkëlqyer të Rezervës Federale që kemi pasur ndonjëherë”, deklaroi Trump për Warsh gjatë një ceremonie në Shtëpinë e Bardhë të premten, duke pretenduar se askush në Amerikë nuk është më i përgatitur për rolin. /Telegrafi/