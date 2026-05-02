Si i shpëtoi Mojtaba Khamenei sulmit që i vrau babain
Javë pas emërimit të tij, udhëheqësi i ri suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, mbetet “një fantazmë” dhe nuk është parë ose dëgjuar në publik që atëherë.
Raportet e fundit sugjerojnë se ai është plagosur rëndë dhe mezi është në gjendje të komunikojë.
Por zëvendësi për çështjet ndërkombëtare në zyrën e udhëheqësit suprem ka bërë pretendime të reja në lidhje me Khamenein për Agjencinë e Lajmeve Fars të Iranit.
Mohsen Qomi shpjegoi se si Mojtaba Khamenei i mbijetoi sulmit që vrau babanë dhe paraardhësin e tij, Ali Khamenei, në fillim të luftës, sipas mediave ndërkombëtare, duke cituar Fars.
"Ai ndodhej në ndërtesë në atë kohë, në të njëjtën ndërtesë që u bombardua dhe ku ata që ishin brenda u martirizuan. Disa minuta më parë, rastësisht ose me vullnet hyjnor, ai kishte shkuar në oborr dhe Zoti kishte ndërmend që ai të kursehej", deklaroi Qomi.
Ai këmbënguli gjithashtu se Khamenei është "plotësisht i shëndetshëm" dhe po kryen detyrat e tij. /Telegrafi/