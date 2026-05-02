Irani ekzekuton dy të tjerë për 'spiunazh për Izraelin'
Irani ka ekzekutuar dy individë të tjerë me akuzën e “spiunazhit për Izraelin”, ndërsa një valë e re ekzekutimesh vazhdon në vend.
Ky zhvillim vjen pasi kreu i gjyqësorit të Iranit hodhi poshtë presionin ndërkombëtar për të ndaluar ekzekutimet, duke thënë se autoritetet nuk do të tregojnë “asnjë butësi” në ekzekutimin e dënimeve.
Sipas mediave iraniane, Yaqub Karimpour dhe Nasser Bakarzadeh u ekzekutuan pasi u dënuan për bashkëpunim me Izraelin.
Gjyqësori iranian pretendoi se Karimpour kishte “bashkëpunuar në mënyrë efektive” me Mossadin gjatë luftës 12-ditore të qershorit 2025, duke transmetuar informacione të ndjeshme kombëtare në shërbimin e inteligjencës së Izraelit.
Dënimet e tyre me vdekje ishin mbështetur nga Gjykata Supreme e Iranit.
Agjencia e Lajmeve e Aktivistëve të të Drejtave të Njeriut (HRANA) kishte paralajmëruar më parë për ekzekutimin e afërt të dyshes.
Në javët e fundit, paralelisht me sulmet ushtarake amerikane dhe izraelite, autoritetet iraniane kanë ekzekutuar një numër të konsiderueshëm të të burgosurve të akuzuar për 'spiunazh'.
Organizata e të drejtave të njeriut Hengaw ka raportuar se të paktën 26 të burgosur u ekzekutuan në burgjet iraniane vetëm në prill 2026.
Sipas organizatës, të paktën 14 të burgosur politikë dhe një grua ishin midis atyre që u ekzekutuan.
Organizatat ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, së bashku me zyrën e OKB-së për të drejtat e njeriut, kanë shprehur vazhdimisht shqetësim për valën e ekzekutimeve në Iran dhe përdorimin e tyre nga autoritetet për të përhapur frikë brenda shoqërisë. /Telegrafi/