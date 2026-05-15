36 vende nënshkruajnë ngritjen e një Gjykate Speciale për të ndjekur penalisht Putinin
36 vende, kryesisht nga Evropa, kanë nënshkruar një gjykatë të posaçme për të ndjekur penalisht presidentin rus Vladimir Putin për krimin e agresionit kundër Ukrainës, selia e së cilës do të jetë në qytetin holandez të Hagës.
Premtimi i përbashkët u formalizua gjatë takimit vjetor të ministrave të punëve të jashtme të Këshillit të Evropës, një organizatë për të drejtat e njeriut që ka marrë drejtimin në adresimin e boshllëkut juridiksional të lënë nga Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJPN).
Ministrat miratuan një rezolutë që përcakton strukturën dhe funksionet e komitetit të menaxhimit që do të mbikëqyrë gjykatën.
Ndër detyrat e tij, komiteti do të miratojë buxhetin vjetor, do të miratojë rregullat e brendshme dhe do të zgjedhë gjyqtarët dhe prokurorët.
Vendet angazhohen të respektojnë pavarësinë e procedurave gjyqësore.
Ministri i Jashtëm i Ukrainës, Andrii Sybiha, i cili mori pjesë në ceremoni, e përshëndeti momentin si "pikën pa kthim" në kërkimin shumëvjeçar për përgjegjësi.
"Tribunali Special bëhet një realitet ligjor. Shumë pak veta besonin se kjo ditë do të vinte. Por ndodhi", tha Sybiha.
"Putini gjithmonë ka dashur të hyjë në histori. Dhe kjo gjykatë do ta ndihmojë atë ta arrijë këtë. Ai do të hyjë në histori. Si kriminel", shtoi ai.
Rezoluta e së premtes u nënshkrua nga Andorra, Austria, Belgjika, Kroacia, Qiproja, Republika Çeke, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Gjermania, Greqia, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lihtenshtajni, Lituania, Luksemburgu, Republika e Moldavisë, Monako, Mali i Zi, Holanda, Norvegjia, Polonia, Portugalia, Rumania, San Marino, Sllovenia, Spanja, Suedia, Zvicra, Ukraina dhe Mbretëria e Bashkuar.
Australia dhe Kosta Rika ishin të vetmet nënshkruese jo-evropiane.
Bashkimi Evropian gjithashtu e mbështeti iniciativën, edhe pse katër nga shtetet anëtare të saj, Bullgaria, Hungaria, Malta dhe Sllovakia, nuk i shtuan emrat e tyre në rezolutën e së premtes.
Lista mbetet e hapur për vende të tjera, evropiane dhe jo vetëm, që të bashkohen. /Telegrafi/