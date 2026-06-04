Uljet me saktësi milimetrike të helikopterit në Zvicër emocionojnë miliona njerëz në mbarë botën
Një helikopter i Regas bënë ulje “virale” pranë Spitalit Kantonal të St. Gallenit.
Sipas raportimeve, bëhet fjalë për një ulje të saktë të një helikopteri shpëtimi në platformën në çatinë e spitalit kantonal të St. Gallenit në Zvicër.
Pamjet e një uljeje të tillë të kontrolluar dhe precize të helikopterit janë bërë virale në rrjetet sociale, ku shikuesit po e vlerësojnë qetësinë dhe saktësinë e ekuipazhit gjatë manovrës.
Videoja tregon afrimin e qetë dhe të koordinuar të helikopterit të shpëtimit Rega në platformën e uljes në çatinë e spitalit.
Në komentet online, veçanërisht po vlerësohet profesionalizmi i ekuipazhit gjatë operacionit.
Një video e filmuar nga një “spotter” (person që filmon helikopterë) në St. Gallen po qarkullon aktualisht në rrjetet sociale dhe po merr vëmendje të madhe.
Ky lloj përmbajtjeje, ku dokumentohen uljet dhe ngritjet e helikopterëve, shpesh tërheq shumë shikime dhe shpërndarje online. /Telegrafi/