Cilat vende evropiane po bëhen më armiqësore ndaj turistëve?
Ndërsa turizmi po njeh rritje të vazhdueshme në mbarë Evropën dhe po shndërrohet në një nga shtyllat kryesore të ekonomive të shumë shteteve, gjithnjë e më shumë po shfaqen edhe tensione sociale mes këtij sektori dhe komuniteteve lokale. Problemet lidhen kryesisht me qasjen në banesa, rritjen e çmimeve të qirave dhe kostove të përgjithshme të jetesës në qytetet më të vizituara.
Në shumë destinacione turistike, sidomos në qytetet historike dhe bregdetare, rritja e kërkesës për akomodime afatshkurtra ka bërë që një pjesë e madhe e banesave të shndërrohen në apartamente turistike. Kjo ka sjellë zvogëlim të ofertës për banorët vendas dhe, si pasojë, rritje të ndjeshme të çmimeve të qirave. Për shumë familje, veçanërisht të rinjtë dhe shtresat me të ardhura mesatare ose të ulëta, kjo po e bën gjithnjë e më të vështirë përballueshmërinë e jetesës në qytetet e tyre, transmeton Telegrafi.
Ndërkohë, edhe kostot e shërbimeve dhe produkteve bazë në zonat turistike po rriten, të nxitura nga kërkesa e lartë sezonale dhe orientimi i ekonomisë lokale drejt vizitorëve të huaj. Kjo situatë ka nxitur pakënaqësi në rritje te banorët, të cilët shpesh ndihen të margjinalizuar në qytetet ku jetojnë, ndërsa përfitimet ekonomike të turizmit nuk shpërndahen në mënyrë të barabartë.
Si rezultat, në disa vende evropiane po vërehen edhe reagime publike dhe protesta kundër “turizmit të tepruar”, me thirrje për rregullim më të rreptë të tregut të qirave afatshkurtra dhe politika që mbrojnë banorët lokalë, shkruan euronews.
Në këtë kontekst, shtrohet gjithnjë e më shpesh pyetja: cilat vende dhe qytete po përballen më fort me këtë reagim dhe si po e balancojnë ato zhvillimin ekonomik nga turizmi me nevojat e banorëve të tyre?
Spanja, Italia dhe Franca janë tre vendet evropiane ku reagimi kundër turizmit masiv është më i theksuar, sipas një studimi të ri të publikuar nga platforma e argëtimit digjital JB.com.
Të dhënat zyrtare tregojnë një prirje të qartë rritjeje të vazhdueshme të fluksit turistik, gjë që ndihmon në shpjegimin e pakënaqësisë në rritje të komuniteteve lokale.
Në Spanjë, për shembull, vetëm në katër muajt e parë të vitit 2026, numri i turistëve është rritur me 3.4 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ky trend pritet të forcohet edhe më tej, pasi sipas Ministrisë së Turizmit, vendi parashikohet të regjistrojë një rritje prej 7.1 për qind të pasagjerëve në fluturimet ndërkombëtare hyrëse gjatë qershorit të këtij viti.
Kjo rritje e shpejtë e numrit të vizitorëve, ndonëse përbën një shtysë të rëndësishme për ekonominë dhe punësimin, po ushtron gjithashtu presion të madh mbi infrastrukturën urbane, tregun e banesave dhe kostot e jetesës në qytetet kryesore turistike. Si pasojë, në disa rajone po shtohen zërat kritikë ndaj turizmit masiv, me thirrje për politika më të balancuara që synojnë të ruajnë ekuilibrin mes zhvillimit ekonomik dhe cilësisë së jetës së banorëve lokalë.
Italia dhe Franca gjithashtu pritet të shënojnë rritje të ndjeshme të fluksit turistik gjatë muajit qershor, përkatësisht me 12 për qind dhe 2.6 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025, sipas një njoftimi për shtyp të publikuar nga Ministria e Turizmit e Spanjës.
Këto shifra tregojnë se, pavarësisht debateve dhe pakënaqësive të shfaqura në disa qytete evropiane, kërkesa për udhëtime në destinacionet më të njohura të kontinentit mbetet në rritje të vazhdueshme. Kjo rritje, megjithatë, vazhdon të ushqejë diskutimet për menaxhimin e turizmit dhe ndikimin e tij në jetën e përditshme të banorëve lokalë, veçanërisht në zonat ku numri i vizitorëve tejkalon ndjeshëm kapacitetin e infrastrukturës urbane.
Në të kundërt, Qipro dhe Shqipëria renditen ndër vendet më mikpritëse ndaj vizitorëve në Evropë, sipas të njëjtit raport të JB.com. Në këto vende nuk janë dokumentuar protesta të organizuara kundër turizmit, ndërsa niveli i presionit rregullator ndaj udhëtarëve dhe sektorit turistik mbetet relativisht i ulët. Kjo i bën ato destinacione më të qeta në aspektin e debatit publik rreth turizmit masiv, pavarësisht rritjes së vazhdueshme të interesit të vizitorëve ndërkombëtarë.
Studimi i JB.com ka analizuar një sërë faktorësh për të arritur në këto përfundime, duke përfshirë intensitetin e protestave kundër turizmit, vëmendjen mediatike ndaj tyre, nivelin e taksave turistike, si dhe raportin mes numrit të vizitorëve dhe popullsisë rezidente në 30 vende të ndryshme në mbarë botën.
Cilat qytete kanë parë më shumë protesta kundër turizmit?
Spanja, e cila renditet në vendin e parë ndër 30 vendet e analizuara në studim, është gjithashtu shteti ku është regjistruar numri më i madh i protestave kundër turizmit masiv. Sipas të dhënave, këto reagime janë shtrirë në më shumë se 40 qytete në mbarë vendin, duke nisur nga Barcelona deri në Ishujt Kanarie, dy nga destinacionet më të frekuentuara turistike në Evropë.
Rajoni i Katalonjës, ku ndodhet Barcelona, mbetet një nga zonat më të ngarkuara nga fluksi i vizitorëve ndërkombëtarë. Vetëm në vitin 2025, ky rajon ka pritur rreth 20.1 milionë turistë, një rritje prej 0.6 për qind krahasuar me vitin 2024. Pas Katalonjës, si destinacione të tjera kryesore turistike në Spanjë renditen Ishujt Balearikë dhe Ishujt Kanarie, të cilët gjithashtu përballen me presion të lartë sezonal nga turizmi masiv.
Pakënaqësia e banorëve është shfaqur edhe në forma të dukshme proteste në terren. Në qershor të vitit të kaluar, qindra protestues marshuan në qendër të Barcelonës, duke mbajtur pankarta me mesazhin “Turizmi po e vret Barcelonën”. Në disa raste, tensionet u shoqëruan edhe me veprime simbolike, ku protestuesit spërkatën turistët me pistoleta uji në zonat më të frekuentuara të qytetit, si një mënyrë për të tërhequr vëmendjen ndaj ndikimit që, sipas tyre, turizmi masiv po ka në jetën e përditshme të banorëve lokalë dhe në identitetin urban të qytetit.
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Edhe Italia është përballur me një valë protestash të ngjashme në disa nga qytetet e saj më të vizituara, përfshirë Venecian, Romën, Firencen, Napolin dhe Milanon. Në këto zona, pakënaqësia e banorëve është lidhur kryesisht me ndikimin e turizmit masiv në tregun e banesave dhe në cilësinë e jetesës urbane.
Në disa raste, aktivistë lokalë kanë shkuar edhe më tej, duke sabotuar kutitë e çelësave të përdorura për qiratë afatshkurtra. Këto veprime simbolike synojnë të denoncojnë mungesën e banesave të përballueshme për banorët rezidentë, të cilët gjithnjë e më shumë po përballen me çmime të larta dhe zhvendosje nga qendrat historike të qyteteve.
Si pjesë e përpjekjeve për të frenuar turizmin e tepruar, Venecia ka rikthyer një masë të veçantë rregullatore, duke vendosur ditë specifike gjatë fundjavave në muajt prill, maj, qershor dhe korrik, kur vizitorët ditorë detyrohen të paguajnë një tarifë hyrjeje.
Kjo masë synon të menaxhojë më mirë fluksin e madh të turistëve në periudhat më të ngarkuara dhe të lehtësojë presionin mbi infrastrukturën e qytetit.
Ndërkohë, edhe Franca ka regjistruar protesta në disa prej qyteteve të saj kryesore, përfshirë Marsejën, Nicën dhe Parisin. Përveç protestave urbane, është rritur edhe aktivizmi kundër anijeve turistike, veçanërisht në zonat bregdetare, ku ndikimi i tyre mjedisor dhe social është bërë një çështje gjithnjë e më e debatueshme. Këto zhvillime tregojnë një rezistencë në rritje të komuniteteve lokale si në destinacionet kontinentale, ashtu edhe në ato bregdetare, ndaj presionit të turizmit masiv. /Telegrafi/