Kush është aktorja për të cilën Emmanuel Macron dyshohet se u qëllua me shuplakë nga gruaja e tij: Ajo u dëbua nga Irani
Aktorja iraniano-franceze Golshifteh Farahani e gjeti veten në qendër të vëmendjes së publikut pasi gazetari Florian Tardif njoftoi se ajo kishte një aferë me Emmanuel Macron dhe se gruaja e tij Brigitte Macron e qëlloi me shuplakë për shkak të kësaj.
Aktorja 42-vjeçare ka një karrierë në film që përfshin gati tre dekada. Ajo ka lindur në Teheran. Më parë, në një intervistë për Le Monde, ajo i tha se fëmijëria e saj ishte e mbushur me frikë, duke rrëfyer se si regjimi ekzekutoi miqtë e babait të saj përpara se ajo të ishte në gjendje të ikte në mërgim.
Duke gjetur strehim në Francë, Farahani ndërtoi më pas një karrierë midis filmave të suksesshëm të Hollivudit dhe kinemasë artistike evropiane. Me popullaritetin e saj, ajo tërhoqi vëmendjen e regjimit dhe shumë shpejt iu ndalua të punonte në Iran për shkak se nuk mbante hixhab në premierën në New York të filmit "Body of Lies" të Ridley Scott në vitin 2008.
Katër vjet më vonë, Farahani u përjashtua plotësisht nga Irani për shkak se ekspozoi veten në një film të shkurtër që promovonte Çmimet César. Babai i saj në Teheran mori kërcënime se vajza e tij do të ndëshkohej dhe gjymtohej për ekspozimin e trupit të saj.
"E urrej politikën. Nuk është puna ime. Si gjithmonë, diçka që bën kot bëhet politikë. E dija që do të ishte e vështirë, por tani jetoj në Francë. Më duhet të punoj këtu - ose jetoj këtu ose jo", tha ajo në atë kohë.
Ajo ka vazhduar të ndërtojë karrierën e saj në Perëndim. Në vitin 2017, ajo luajti Shansa në filmin "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales", dhe në vitin 2020, ajo luajti Nik Khan përballë Chris Hemsworth në filmin "Extraction", duke e ripërsëritur rolin në vazhdimin e publikuar në vitin 2023.
Ajo luajti gjithashtu në filmin "Alpha", premiera e të cilit u shfaq në vitin 2025 dhe falë të cilit u nominua për Palmën e Artë në Festivalin e Filmit në Kanë.
Gazetari Florian Tardif, i cili punon për Paris Match, deklaroi në librin e tij se kishte një aferë me Emmanuel Macron dhe se gruaja e tij, Brigitte Macron, i gjeti mesazhet që shkëmbyen.
Për shkak të kësaj, Brigitte dyshohet se e ka goditur me shuplakë Emmanuelin. Në një intervistë me revistën Gala në gusht të vitit të kaluar, Farahani hodhi poshtë spekulimet rreth një marrëdhënieje të supozuar me presidentin francez.
"Vjen në valë, shfaqet, zhduket... Unë shikoj, vëzhgoj. Çfarë mund të bëj? As që më shqetëson. Pyetja është pse njerëzit janë të interesuar për këtë lloj historie. Mendoj se disa njerëzve u mungon dashuria dhe duhet të krijojnë romanca të tilla për të mbushur atë boshllëk", tha ajo. /Telegrafi/