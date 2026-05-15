Drake kritikon reperin palestinez DJ Khaled në këngën e re për heshtjen ndaj vuajtjeve në Gaza
Pasi reperi Drake publikoi tre albume, kënga që tërhoqi veçanërisht vëmendjen është "Make Them Pay" në të cilën ai kritikon kolegun e tij DJ Khaled, i cili është me origjinë palestineze, për heshtjen ndaj vuajtjeve të popullit të tij.
Ndërsa reperi kanadez i surprizoi fansat me publikimin e tre albumeve këtë të premte, reagimet ndaj tekstit të këngës "Make Them Pay" nuk po ngadalësohen në rrjete sociale.
“Populli juaj ende po pret fjalët ‘Liri për Palestinën’, por me sa duket nuk është gjithçka bardh e zi, e kuqe dhe jeshile. Unë vërtet i shoh ngjyrat e vërteta të të gjithëve”, thotë Drake në këngë.
Teksti i këngës përfaqëson një kritikë të ashpër ndaj DJ Khaled, i cili është me prejardhje palestineze dhe më parë është përballur me kritika nga disa fansa dhe aktivistë për mosfoljen publikisht për Gazën.
Drake, i cili është hebre, nuk ka komentuar kurrë drejtpërdrejt mbi konfliktin, por ka treguar mbështetje për Palestinën në të kaluarën. Në tetor 2023, ai nënshkroi letrën "Artists4Ceasefire" duke bërë thirrje për një armëpushim në Gaza, dhe në gusht 2025, ai u pa duke përshëndetur demonstruesit pro-palestinezë nga ballkoni i hotelit të tij në Kopenhagen.
Thirrjet që Khaled të flasë hapur nuk janë të reja. Në vitin 2024, kushëriri i reperit, sipërmarrësi palestinezo-amerikan dhe ish-anëtari i kastit të "Dubai Bling", Fadie Musallet, i tha The National se heshtja e tij i kishte zhgënjyer thellësisht palestinezët.
Musallet gjithashtu vuri në dyshim pse Khaled, i cili më parë ka qenë i zëshëm për çështje sociale si lëvizja Black Lives Matter, mbeti i heshtur kur bëhej fjalë për Gazën. /Telegrafi/