Kylie Jenner mahnit me linjat trupore, teksa pozon me bikini rozë
Kylie Jenner ka mahnitur me format e saj trupore, teksa u shfaq me bikini rozë gjatë një udhëtimi veror të organizuar me Kylie Cosmetics në ishujt Turks dhe Caicos këtë javë.
Ylli 28-vjeçar i reality shout “The Kardashians” ndau me 382 milionë ndjekësit e saj në Instagram disa fotografi tërheqëse nga eventi ekskluziv.
Jenner udhëtoi drejt destinacionit tropikal me aeroplanin e saj privat, së bashku me vajzën e saj Stormi, 8 vjeçe, djalin Aire, 4 vjeç, si dhe mikeshat e saj Anastasia Karanikolaou, Yris Palmer dhe Carter Gregory.
Pas mbërritjes, grupi u akomodua në një vilë të bardhë buzë detit, e pajisur me një pishinë të madhe.
Miliarderja u tregoi ndjekësve edhe ambientet e vilës verore, përpara se të vishte bikini rozë të çelët dhe të realizonte një selfie para pasqyrës në banjë, ndërsa mbante në dorë një koktej me kokos.
“Udhëtimi veror i Kylie-t!!! @kyliecosmetics”, shkroi ajo në Instagram. “Po e shijojmë verën në maksimum.”
Më vonë shtoi: “Darkë në perëndim të diellit me Kylie Cosmetics.”
Në fotografitë e publikuara nuk kishte asnjë shenjë të të dashurit të saj, aktorit Timothée Chalamet.
Miliarderja publikoi gjithashtu disa imazhe ku shihet duke hipur në aeroplanin e saj privat së bashku me mikeshat, të gjitha të veshura me kostume sportive rozë të markës Kylie Cosmetics.
Yris Palmer kishte marrë me vete edhe vajzën e saj, Ayla, 9 vjeçe, e cila është shoqe e ngushtë me Stormi-n.