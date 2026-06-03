Jennifer Lopez surprizon pasagjerët pasi shihet në metronë e New York-ut për herë të parë pas vitesh, por ka një arsye pas kësaj
Jennifer Lopez po rikthehet te rrënjët e saj në New York.
Superylli 56-vjeçar, e lindur në Bronx, u pa të martën duke udhëtuar me metronë e New York-ut, duke surprizuar pasagjerët teksa rrinte e ulur e mbuluar me një pallto dhe një kapele të zezë bejsbolli.
Besohet se kanë kaluar vite që kur ish-bashkëshortja e Ben Affleck ka përdorur metro, por milionerja nuk po kërkonte një mënyrë të lirë për të udhëtuar në qytet.
Në fakt, këngëtarja po intervistohej nga Kareem Rahma për emisionin e tij në internet SubwayTakes.
Ky serial viral i njohur paraqet Rahma-n dhe ekipin e tij të vogël duke hipur në metro për intervista të shkurtra me personazhe të famshëm. Lopez iu bashkua ekipit në linjën F për të promovuar filmin e saj të ri, Office Romance.
Ylli e titulloi albumin e saj debutues të vitit 1999, On The 6, si një referencë ndaj trenit me numër 6, me të cilin ajo udhëtonte nga shtëpia e saj në Bronx drejt qendrës së Manhattan-it për në punë, përpara se të bëhej e famshme.
Hera e fundit që ajo kishte udhëtuar me metro ishte pesë vjet më parë.