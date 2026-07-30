E dashura e Romeo Beckham tërhoqi vëmendjen gjatë pushimeve të saj verore - ajo tregoi figurën e saj të përsosur me bikini në një jaht
Pushimet verore të familjes Beckham kanë tërhequr sërish vëmendjen e publikut dhe këtë herë në qendër të vëmendjes ishin Romeo Beckham dhe e dashura e tij Kim Turnbull.
Çifti i ri iu bashkua pjesës tjetër të familjes në një jaht luksoz, ku shijuan së bashku ditët me diell dhe një atmosferë të relaksuar.
Paparacët i filmuan duke notuar dhe duke u relaksuar në kuvertë, dhe vëmendje të veçantë tërhoqën momentet pas daljes nga deti, kur Romeo dhe Kim bënë dush në kuvertën e jahtit. Çifti nuk i fshehu emocionet dhe shkëmbeu shikime të buta dhe përqafime, duke konfirmuar se po e shijonin kohën së bashku.
Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
DJ dhe influencuesja e re shkëlqente me bikini të ngushta që nxirrnin në pah figurën e saj të hollë dhe lëkurën e nxirë.
Ajo e kompletoi pamjen e thjeshtë por efektive të verës me grim natyral dhe flokë të lëshuar rastësisht, prandaj shumë komentuan se ajo ishte ylli i ditës në jahtin luksoz.
Romeo Beckham, djali i futbollistit të famshëm David Beckham dhe stilistes së modës Victoria Beckham, është shfaqur gjithnjë e më shumë publikisht me Kim Turnbull në muajt e fundit. Lidhja e tyre ka tërhequr shumë vëmendje dhe fotot e tyre së bashku me pushime vetëm sa kanë nxitur më tej interesin e fansave. /Telegrafi/
Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia