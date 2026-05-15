SPAR zyrtarisht në Maqedoninë e Veriut! 45 milionë euro investim dhe 65 markete të reja
Viva Fresh Group ka lansuar zyrtarisht brendin SPAR në Maqedoninë e Veriut, duke e sjellë një nga rrjetet më të njohura të shitjes me pakicë në botë më afër konsumatorëve maqedonas, përmes një partneriteti lokal dhe në bashkëpunim me SPAR International.
Sipas njoftimit të kompanisë, në kuadër të këtij transformimi, dyqanet ekzistuese Viva Fresh dhe SuperKit GO në Maqedoninë e Veriut do të kalojnë gradualisht në SPAR North Macedonia, duke prezantuar një përvojë të re të blerjes të bazuar në standarde evropiane, koncepte moderne dyqanesh, asortiman më të fuqishëm, logjistikë të avancuar dhe shërbim të përmirësuar për klientët.
Viva Fresh Group thekson se bëhet fjalë për një investim strategjik për të ardhmen e sektorit të tregtisë me pakicë në rajon. Kompania ka bërë të ditur se gjatë tre viteve të ardhshme planifikon të investojë më shumë se 45 milionë euro në Maqedoninë e Veriut, të fokusuara në ndërtimin e një qendre moderne logjistike, hapjen e dyqaneve të reja dhe konvertimin e lokacioneve ekzistuese në dyqane SPAR në mbarë vendin.
Kompania ka njoftuar se edhe në vitet në vijim do të vazhdojë investimet në infrastrukturë moderne të retail-it, integrim të zinxhirit të furnizimit, transformim digjital dhe përvojë të klientit, zhvillim të stafit, mbështetje për prodhuesit lokalë dhe standarde të qëndrueshme e të përgjegjshme të biznesit.
“Lansimi i SPAR-it në Maqedoninë e Veriut përfaqëson një tjetër gur kilometrik në strategjinë rajonale të zhvillimit të Viva Fresh Group dhe reflekton besimin tonë në potencialin e tregut maqedonas dhe të njerëzve të tij”, thuhet në njoftim, ku kompania ka falënderuar SPAR International, ekipet dhe partnerët për bashkëpunimin. Gjiganti ka mbërritur në Maqedoninë e Veriut. Dhe kjo është vetëm fillimi”, përfundon njoftimi.