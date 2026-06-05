Armë, municione dhe dronë… Çfarë u gjet në shtëpinë e 43-vjeçarit që vrau policin Mekolli
Detaje të reja kanë dalë në dritë këtë të premte, 5 qershor, nga hetimet për ngjarjen e rëndë të ndodhur në Lozhan të Maliqit, ku mbeti i vrarë efektivi i Forcës së Posaçme “Shqiponja”, Enea Mekolli, ndërsa u plagos kolegu i tij, Edison Adri, gjatë operacionit për kapjen e 43-vjeçarit V.B.
Tv Klan duke iu referuar burimeve hetimore, raporton se gjatë kontrollit të banesës së të shumëkërkuarit janë gjetur 3 armë, mes të cilave edhe kallashnikovin që dyshohet se u përdor në sulmin ndaj forcave të policisë. Dy armët e tjera ishin një pushkë model 56 dhe një çifte.
Poashtu raportohet se nga kontrollet nuk është gjetur municion, çka lë të kuptohet se i dyshuari e ka përdorur të gjithë arsenalin që posedonte për të qëlluar mbi efektivët.
Përveç armëve dhe municionit janë sekuestruar edhe radio komunikimi të ngjashme me ato që përdoren nga Policia e Shtetit, dylbi si dhe dronë. Efektivët kishin fikur radiot e tyre gjatë operacionit, për të mos interferuar me atë të të dyshuarit.
Të gjitha pajisjet janë dërguar për ekspertim me qëllim përcaktimin e përdorimit të tyre dhe rolit që mund të kenë pasur në aktivitetin e 43-vjeçarit.
Vetëm një ditë para ngjarjes, më 3 qershor, V.B ishte kallëzuar nga një bari, të cilin e kishte punësuar prej rreth dy javësh në stallat e tij. Sipas denoncimit, 43-vjeçari e kishte kërcënuar me jetë dhe kishte refuzuar t’i jepte pagesën për punën e kryer.
Nga hetimet e Prokurorisë dhe Agjencisë së Mbikqyrjes Policore për zbatimin e procedurës dhe protokollit nga ana e Drejtorisë së Policisë së Korçës, nuk janë konstatuar shkelje.
Sa i takon mungesës së kërkesës nga ana e Policisë së Korçës për Forca Renea apo Forcat Operacionale, grupi hetimor bën të ditur se Policia e Korçës ka vlerësuar në mënyrë korrekte rrezikshmërinë e të dyshuarit, i cili ishte i dënuar për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike dhe jo për vepra të rënda penale që lidhen me jetën.
Kërkesa për Forca Renea sipas tyre vlerësohet rast pas rasti dhe nuk është detyrim që zbatohet në çdo operacion policor.
* Në pamjet e mëposhtme, mund të shihni vendin ku ka ndodhur ngjarja e rëndë. Objekti që shërbente si vendstrehim për autorin ishte i pajisur edhe me kamera sigurie, çka dyshohet se i mundësonte të shumëkërkuarit të monitoronte lëvizjet përreth dhe t’i shmangej forcave të rendit.
Duhet theksuar se prej përplasjes me armë zjarri, ka mbetur i plagosur edhe vetë ai.Hetimet kanë zbuluar gjithashtu elementë të zbulojnë se i dyshuari ka patur një të kaluar problematike edhe më herët. Në vitin 2004, kur ishte 21 vjeç, V.B ishte paraqitur për të kryer shërbimin ushtarak në Forcat e Armatosura, por kishte qëndruar vetëm tre ditë dhe më pas nuk ishte rikthyer në repart. Edhe për këtë rast ka pasur një procedim të hapur ndaj tij.
Ndërkohë, grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes që tronditi opinionin publik dhe i mori jetën efektivit Enea Mekolli gjatë ushtrimit të detyrës.