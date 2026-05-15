Kos shkruan pas takimit me Kurtin: 2026 mund të jetë moment i mundësive evropiane për Kosovën
Komisionerja evropiane Marta Kos ka bërë të ditur se sot ka qëndruar në Prishtinë, ku është takuar me kryeministrin në detyrë, Albin Kurti.
Përmes një postimi, Kos ka falënderuar për pritjen, duke theksuar se 88 për qind e qytetarëve të Kosovës besojnë në perspektivën evropiane të vendit.
Ajo tha se Bashkimi Evropian është i gatshëm t’i përgjigjet kësaj thirrjeje, duke intensifikuar nivelin e punës në çështjet ekonomike, në progresin demokratik dhe në reformat.
“2026 mund të jetë një moment i mundësive evropiane për Kosovën. Kjo kërkon që forcat politike të bashkohen dhe të gjejnë stabilitet të qëndrueshëm institucional”, ka shkruar Kos.
Pleased to be in Pristina today and meeting caretaker Prime Minister @albinkurti. Thank you for the warm welcome.
88% of Kosovo’s people believe in the country’s European perspective. We are ready to answer their call to intensify the level of work on economic issues, on… pic.twitter.com/kqTUSDZ6zt
— Marta Kos (@MartaKosEU) May 15, 2026