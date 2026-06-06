“Roli i njeriut do të evoluojë”, eksperti tregon se a mund t’i zëvendësojë inteligjenca artificiale gjyqtarët
Inteligjenca artificiale është gjithnjë e më e pranishme në gjykimin e ndeshjeve sportive dhe evolucioni i saj është i pandalshëm. Carlos Garcia, Drejtor Operacional i Bornan Sports Technology, tregon në gazetën AS se si sistemet inteligjente do të ndryshojnë rolin e gjyqtarëve dhe gjyqtarëve.
Inteligjenca artificiale ka hyrë plotësisht në botën e sportit dhe një nga sfidat qëndron në eksplorimin e mënyrave për ta sjellë arbitrimin më afër zero gabimeve.
Këto sisteme inteligjente po shkojnë përtej mbështetjes së thjeshtë dhe tashmë janë të afta të marrin vendime në kohë reale me saktësi superiore ndaj njerëzve. Në këtë kontekst, pyetja është e qartë: A do ta shohim futbollin, basketbollin apo sporte të tjera të gjykuara nga Inteligjenca Artificiale? A mund të eliminohen polemikat që dëmtojnë spektaklin javë pas jave?
Carlos Garcia është Drejtor i Operacioneve në Bornan Sports Technology, një kompani spanjolle që është bërë një nga më të rëndësishmet në menaxhimin e zgjidhjeve teknologjike për ngjarjet e mëdha sportive ndërkombëtare, dhe ai treguar për gazetën AS se ku po shkon ky revolucion i arbitrimit.
Carlos Garcia
Javier Tebas, president i La Liga-s, njoftoi së fundmi se inteligjenca artificiale do të përdoret për të vlerësuar gjyqtarët dhe për t'i caktuar ata në çdo ndeshje. Një hap i parë. Në VAR, për shembull, ndihma e inteligjencës artificiale përdoret tashmë për të vërtetuar golat dhe pozicionet jashtë loje. Por kur u pyet nëse do të vijë koha kur inteligjenca artificiale do t'i zëvendësojë gjyqtarët, Garcia dha shpjegimin.
"Kur themi se inteligjenca artificiale mund të marrë vendime në mënyrë autonome, nuk bëhet fjalë për një zëvendësim total të gjyqtarëve nga sisteme të automatizuara, por përkundrazi për një evolucion të rolit njerëzor. Ka të ngjarë që gjyqtarët të mos zhduken, por funksioni i tyre do të transformohet në mbikëqyrjen dhe vërtetimin e sistemeve autonome shumë të sakta", ka thënë fillimisht Garcia.
Por, a mund t’i japë kjo fund polemikave?
“Gjyqësia e udhëhequr nga inteligjenca artificiale me ndërhyrje minimale njerëzore mund të minimizojë polemikat në futboll, megjithëse, sigurisht, nuk do t’i zhdukte ato plotësisht”, shtoi ai.
“Do të kishte vështirësi në menaxhimin e aspekteve si konteksti emocional i një loje ose qëllimi. Në duelet fizike ose lojërat me dorë, gjykimi njerëzor është thelbësor; gjyqtarët do të ishin ende të nevojshëm. Një ndërhyrje e dhunshme ose një karton i kuq kërkon jo vetëm analizë të të dhënave, por edhe një kuptim të thellë të dinamikës së ndeshjes dhe psikologjisë së përfshirë”.
Megjithatë, pritet një përmirësim i konsiderueshëm me futjen e Inteligjencës Artificiale.
“Me përvojën e fortë të Bornan në teknologjinë sportive dhe duke parë evolucionin e shpejtë të sektorit, është gjithnjë e më e mundshme që kjo teknologji të zvogëlojë mospërputhjet teknike dhe të përshpejtojë vendimmarrjen”, përfundoi Garcia. /Telegrafi/