Si po ndryshon pesha politike e 600 mijë kosovarëve në Gjermani dhe pse interesohen për politikën në Kosovë?
Në Gjermani jetojnë më shumë se 600 mijë njerëz me rrënjë kosovare. Politikisht, diaspora nuk ka qenë e dukshme për një kohë të gjatë. Tani, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, po lufton për të fituar mbështetjen e tyre, shkruan gazeta gjermane “Süddeutsche Zeitung”.
Kosova mbetet një nga vendet evropiane më të varura nga mërgata e saj. Vetëm gjatë vitit të kaluar dërgesat e parave nga jashtë përbënin rreth 20 për qind të Prodhimit të Brendshëm Bruto. Megjithatë, siç raporton gazeta e njohur gjermane “Süddeutsche Zeitung”, për një kohë të gjatë kjo diasporë e madhe ka qenë politikisht e padukshme brenda sistemit gjerman. Sot, me një numër që kalon mbi 600 mijë njerëz me rrënjë kosovare që jetojnë në Gjermani, një gjeneratë e re po kërkon të thyejë këtë izolim dhe të gjejë zërin që i takon.
Ky zgjim politik ka zgjuar vëmendjen edhe në Prishtinë. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, po lufton fort për të fituar simpatinë e tyre, duke parë te Gjermania dhe Zvicra bastionet më të fuqishme të partisë së tij, Vetëvendosje. Në zgjedhjet e fundit, tre të katërtat e kosovarëve me të drejtë vote në Gjermani zgjodhën pikërisht atë.
Në artikullin e saj, “Süddeutsche Zeitung” sjell në vëmendje rastin e Arianit Besirit, i cili në mars të vitit 2025 hyri në histori si i pari kosovar që zgjidhet kryetar i një komune në Gjermani (në Morbach të Rheinland-Pfalz). Ky sukses bëri që ai të ftohej menjëherë në një audiencë zyrtare nga vetë Kurti në Prishtinë.
I pyetur mbi këtë fenomen, Besiri jep një shpjegim mjaft analitik për gazetën gjermane. Sipas tij, joshja që Kurti dhe partia e tij u bëjnë mërgimtarëve qëndron te premtimi se ata, si “fëmijë të Kosovës”, po ndihmojnë në ndërtimin e një “shteti të fortë”.
Sipas analizës së Besirit, vota për Kurtin nga jashtë funksionon edhe si një lloj mekanizmi psikologjik për t’u çliruar nga ndjenja e fajit ose e turpit që ata jetojnë në mirëqenie në Perëndim, ndërsa të afërmit e tyre në vendlindje përballen me vështirësi të përditshme. Ky raport krijon një presion të lartë te gjeneratat e dyta për të mos dështuar në mërgim.
Për një kohë të gjatë, raportet mes atyre që jetonin brenda dhe atyre që kishin ikur kanë qenë të ndërlikuara. Për këtë temë, “Süddeutsche Zeitung” ka intervistuar edhe shkencëtaren e komunikimit në Universitetin e Cardiffit, Dafina Paca. Ajo shpjegon se kosovarët e shteteve gjermanofone në vendlindje janë trajtuar shpesh si njerëz naivë e qëllimmirë, me kuletë të mbushur me para, pra si “shaci” që sjellin makina të shtrenjta dhe para, por që nuk posedojnë ndonjë kapital të mirëfilltë kulturor.
Këtë ndarje po tenton ta luftojë edhe Rina Limoni, e cila në vitet 90-të u arratis vetë në Gjermani dhe sot drejton podkastin “Diasporas Speaking”. Limoni vë në dukje se megjithëse lidhja me vendlindjen është e fortë, diaspora nuk është një grup homogjen. Ajo sqaron se në zgjedhjet e fundit morën pjesë realisht rreth 20 për qind e mërgimtarëve, andaj duhen parë me kujdes nuancat dhe karakteristikat e brendshme që e shtyjnë këtë masë drejt kutive të votimit.
Për gjeneratën e re të politikanëve shqiptaro-gjermanë, si 29-vjeçari Berat Arifi, kryetar i të rinjve socialdemokratë në Gelsenkirchen, përkrahja për ndryshimin në Kosovë vjen si pasojë e zhgënjimit nga e kaluara. Në bisedë me “Süddeutsche Zeitung”, Arifi shprehet se ata u lodhën duke parë se si elitat e vjetra politike pas lufte u bënë të pasur mbi varfërinë e popullit. Premtimi i Kurtit për të luftuar korrupsionin dhe për të mos lëshuar pe ndaj Serbisë bën që këta të rinj të ndihen të respektuar dhe të përfshirë në fatet e atdheut.
Megjithatë, siç përfundon shkrimi i gazetës gjermane, ky patriotizëm i madh politik nuk përkohet domosdoshmërisht me një dëshirë për t’u kthyer mbrapsht. /Telegrafi/