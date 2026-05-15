Izraeli dhe Libani bien dakord të zgjasin armëpushimin
Departamenti i Shtetit i SHBA-së tha sot se është rënë dakord për një zgjatje 45-ditore të armëpushimit midis Izraelit dhe Libanit për të mundësuar përparim të mëtejshëm.
Tommy Pigott, zëdhënësi i departamentit të shtetit, tha se "ndërprerja e armiqësive" më 16 prill është zgjatur, me departamentin që është gati të "rifillojë rrugën politike të negociatave" më 2 dhe 3 qershor.
Kjo vjen pasi zëdhënësi i ushtrisë izraelite u dërgoi një alarm urgjent banorëve libanezë në qytetin e Tiros, duke akuzuar grupin militant Hezbollah të mbështetur nga Irani për shkelje të marrëveshjes së armëpushimit.
IDF ka shënuar një pjesë të qytetit me të kuqe dhe banorëve brenda asaj zone u është thënë të "evakuohen menjëherë" dhe të qëndrojnë të paktën 300 metra larg.
Ndryshe, sipas një zyrtari izraelit, Izraeli po përgatitet për ripërtëritjen e afërt të luftës kundër Iranit. /Telegrafi/
On May 14 and 15, the United States hosted two days of highly-productive talks between Israel and Lebanon. The April 16 cessation of hostilities will be extended by 45 days to enable further progress. The State Department will reconvene the political track of negotiations on June… pic.twitter.com/Dcs9NJDdN5
— Tommy Pigott (@statedeptspox) May 15, 2026