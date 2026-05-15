Departamenti i Shtetit i SHBA-së tha sot se është rënë dakord për një zgjatje 45-ditore të armëpushimit midis Izraelit dhe Libanit për të mundësuar përparim të mëtejshëm.

Tommy Pigott, zëdhënësi i departamentit të shtetit, tha se "ndërprerja e armiqësive" më 16 prill është zgjatur, me departamentin që është gati të "rifillojë rrugën politike të negociatave" më 2 dhe 3 qershor.

Kjo vjen pasi zëdhënësi i ushtrisë izraelite u dërgoi një alarm urgjent banorëve libanezë në qytetin e Tiros, duke akuzuar grupin militant Hezbollah të mbështetur nga Irani për shkelje të marrëveshjes së armëpushimit.

IDF ka shënuar një pjesë të qytetit me të kuqe dhe banorëve brenda asaj zone u është thënë të "evakuohen menjëherë" dhe të qëndrojnë të paktën 300 metra larg.

Ndryshe, sipas një zyrtari izraelit, Izraeli po përgatitet për ripërtëritjen e afërt të luftës kundër Iranit. /Telegrafi/



AziaNga BotaBotë