Tragjedi në Maldive, pesë zhytës humbin jetën - mbetën të bllokuar në një shpellë
Pesë zhytës italianë vdiqën në Maldive pasi u zhdukën gjatë një ekspedite me zhytje pranë Atollit Vaavu, ndërsa autoritetet vazhduan një operacion të vështirë rikuperimi nënujor.
Zyrtarët maldivianë thanë se grupi besohet se po eksploronte një shpellë të thellë nënujore kur ndodhi aksidenti.
Një trup u nxor nga rreth 60 metra nën sipërfaqe, ndërsa katër zhytësit e tjerë besohet se janë ende brenda të njëjtës shpellë.
“Shpella është aq e thellë sa zhytësit, edhe me pajisjet më të mira, nuk përpiqen t’i afrohen”, tha zëdhënësi i presidentit të vendit, Mohamed Hussain Shareef.
Rrethanat e sakta të tragjedisë ende mbeten nën hetim.
Ndryshe, autoritetet nisën një përpjekje të gjerë shpëtimi dhe rimëkëmbjeje që përfshinte anije, aeroplanë dhe ekipe zhytjeje.
Maldivet, një destinacion popullor për zhytje, kanë regjistruar disa incidente detare fatale vitet e fundit, megjithëse incidentet e kësaj shkalle janë të rralla. /Telegrafi/