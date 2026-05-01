Ministri izraelit paralajmëron vazhdimin e luftës me Iranin: Mundësi historike për të ndryshuar realitetin rajonal
Ministri i Mbrojtjes i Izraelit, Israel Katz, deklaroi se Tel Avivi mund të vazhdojë së shpejti luftën kundër Iranit, duke theksuar se objektivat strategjikë të shtetit izraelit mbeten të pandryshuar.
Situata aktuale paraqet një moment vendimtar për zhvillimet në rajon, ndërsa institucionet e sigurisë po analizojnë hapat e ardhshëm në përputhje me interesat kombëtare.
Ai nënvizoi se Irani ka pësuar goditje të konsiderueshme gjatë vitit të kaluar, si në aspektin ushtarak ashtu edhe në atë strategjik, duke shtuar se shumë prej këtyre operacioneve kanë qenë të planifikuara prej kohësh dhe janë realizuar në fusha të ndryshme, raporton timesofisrael.
Katz la të kuptohet se këto veprime kanë dobësuar kapacitetet e Iranit dhe kanë krijuar një terren të ri për zhvillime të mëtejshme.
“Operacionet dhe sfidat me të cilat përballemi pritet të intensifikohen në periudhën në vijim, por njëkohësisht kjo është një mundësi historike për të ndryshuar realitetin rajonal”, u shpreh ai, duke nënkuptuar se Izraeli synon të shfrytëzojë këtë moment për të forcuar pozicionin e tij strategjik.
Katz gjithashtu theksoi se presidenti amerikan Donald Trump dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu janë në krye të përpjekjeve për arritjen e objektivave të luftës.
Sipas tij, bashkëpunimi mes dy vendeve mbetet kyç për të garantuar që Irani të mos përbëjë më kërcënim për sigurinë dhe ekzistencën e Izraelit, Shteteve të Bashkuara dhe asaj që ai e quajti “bota e lirë” në të ardhmen. /Telegrafi/