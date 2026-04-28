Miliona njerëz përballen me papunësinë në Iran
Disa milionë iranianë kanë humbur punën e tyre dhe po shtyhen në varfëri për shkak të luftës SHBA-Izrael me Iranin.
Pak sektorë janë kursyer. Midis legjioneve të të papunëve të rinj janë punëtorët e rafinerive dhe tekstileve, shoferët e kamionëve, asistentët e fluturimit dhe gazetarët, transmeton Telegrafi.
Ekonomia e Iranit ishte në një gjendje të mjerueshme para konfliktit. Të ardhurat kombëtare për person kishin rënë nga rreth 8,000 dollarë në vitin 2012 në 5,000 dollarë në vitin 2024, të shkatërruara nga inflacioni, korrupsioni dhe sanksionet.
Perspektiva është edhe më e keqe. Deri në 4.1 milionë njerëz të tjerë mund të bien në varfëri për shkak të konfliktit, sipas Programit të Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara (UNDP).
Dëmi fizik i shkaktuar nga mijëra sulme ajrore ka shkaktuar zhvendosje të përhapura, sipas UNDP. Më shumë se 23,000 fabrika dhe firma janë goditur, ka raportuar media EcoIran.
Kjo ka kushtuar drejtpërdrejt një milion vende pune, thotë zëvendës Ministri i Punës dhe Sigurimeve Shoqërore i Iranit, Gholamhossein Mohammadi.
Dhe përhapja e kësaj situate ka nxjerrë jashtë punës edhe një milion njerëz të tjerë, ka vlerësuar botimi iranian Etemad Online.
Ndërprerja e transportit detar, dhe për rrjedhojë e importeve, ka prishur gjithashtu ekonominë tashmë të brishtë të Iranit, "duke vënë në rrezik 50% të vendeve të punës iraniane dhe duke shtyrë një 5% shtesë të popullsisë në varfëri", sipas Hadi Kahalzadeh në Institutin Quincy, një grup ekspertësh për politikën e jashtme.
Të dhënat zyrtare tregojnë një rritje të papritur të numrit të aplikuesve për sigurim papunësie - me 147,000 aplikantë në dy muajt e fundit, rreth tre herë më shumë se vitin e kaluar. /Telegrafi/