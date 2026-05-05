Goditet një anije mallrash në Ngushticën e Hormuzit
Një anije mallrash është goditur nga një predhë e panjohur në Ngushticën e Hormuzit, sipas një njoftimi të autoriteteve detare britanike.
Incidenti është raportuar nga UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations), duke ngritur shqetësime për sigurinë në një nga rrugët më të rëndësishme detare në botë.
Një burim i verifikuar ka konfirmuar se anija është goditur, ndërsa ende nuk dihet natyra e predhës apo origjina e saj, shkruan skynews.
Autoritetet nuk kanë dhënë ende informacion mbi dëmet e shkaktuara apo nëse ka të lënduar.
Gjithashtu, ndikimi i mundshëm mjedisor mbetet i paqartë në këtë fazë të hershme të hetimeve.
UKMTO u ka bërë thirrje të gjitha anijeve që operojnë në zonë të tregojnë kujdes të shtuar dhe të raportojnë çdo aktivitet të dyshimtë, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të incidentit janë në vijim.
Ngushtica e Hormuzit është një pikë kyçe për transportin global të naftës dhe gazit, dhe çdo incident në këtë zonë ka potencial të ndikojë në tregjet ndërkombëtare dhe sigurinë rajonale. /Telegrafi/