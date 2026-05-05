'Mundemi dhe do të godasim': Irani kërcënon bazat ushtarake evropiane mes përshkallëzimit të Hormuzit
Irani ka nisur një valë të re sulmesh me raketa dhe dronë në të gjithë Gjirin dhe ka sulmuar anijet në Ngushticën e Hormuzit, ndërsa paralajmëron SHBA-në dhe Evropën për veprime ushtarake.
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC), i cili duket se po merr vendimet në Teheran, zbuloi një plan të ri për tranzit sipas kushteve të tij përmes rrugës ujore, transmeton Telegrafi.
Plani, në praktikë, mund të zgjerojë zonën e monitorimit dhe kontrollit të IRGC-së përtej Ngushticës së Hormuzit në zona deri në Fujairah të Emirateve të Bashkuara Arabe, një rrugë kyçe tranziti e përdorur nga Emiratet e Bashkuara Arabe për të anashkaluar ngushticën për eksportet e naftës, dhe i solli forcat në prag të konfrontimit me forcat e CENTCOM.
Pas këtij veprimi dhe nisjes së asaj që presidenti i SHBA-së, Donald Trump e përshkroi si "Operacioni Liria", të hënën pasdite dolën raporte për të shtëna paralajmëruese të qëlluara drejt Marinës Amerikane.
Trump tha se disa anije të shpejta të IRGC-së ishin fundosur, ndërsa kreu i Komandës Qendrore Amerikane, admirali Brad Cooper, tha se helikopterët ushtarakë amerikanë kishin fundosur gjashtë anije të vogla iraniane që po synonin anije civile në Ngushticën e Hormuzit.
Admirali Cooper tha se ushtria amerikane pastroi një shteg në Ngushticën e Hormuzit që është i lirë nga çdo minë iraniane që anijet të rifillojnë lundrimin, ndërsa Marina Amerikane po krijon një "ombrellë mbrojtëse" që përfshin helikopterë dhe aeroplanë luftarakë amerikanë për të mbrojtur anijet mallrash që largohen nga ngushtica.
Ndërkohë, sulmet e Iranit ndaj Fujairah dhe objektivave në Emiratet e Bashkuara Arabe kanë marrë dënime të gjera nga bashkësia ndërkombëtare, veçanërisht nga shtetet e Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit.
Udhëheqësit evropianë që kanë udhëtuar në Jerevan për samitin e Komunitetit Politik Evropian, kanë dënuar gjithashtu veprimet destabilizuese të Iranit në Gjirin Persik dhe kanë riafirmuar mbështetjen e tyre për Emiratet e Bashkuara Arabe.
Emiratet e Bashkuara Arabe thanë se kishin përdorur 12 raketa balistike, tre raketa tjera dhe katër dronë të lëshuar nga Irani të hënën.
Një ndërtesë banimi që strehon punonjës në Oman u shënjestrua gjithashtu të hënën, thanë zyrtarët, megjithëse nuk dhanë detaje për incidentin.
Irani mund ta godasë Evropën, pretendon politikani i linjës së ashpër
Hossein Shariatmadari, një politikan i linjës së ashpër pranë Ajatollah Ali Khameneit të ndjerë iranian, i cili u vra në sulmet amerikane-izraelite, i tha të martën gazetës së përditshme konservatore iraniane Kayhan se "bazat ushtarake të atyre vendeve evropiane që do të vihen në dispozicion të Amerikës mund dhe duhet të bëhen objektiva legjitime dhe të ligjshme për sulmet tona ushtarake".
Konservatori kryesor i Teheranit, i cili më parë ka mbajtur qëndrime të ashpra ndaj marrëveshjes bërthamore dhe çdo marrëveshjeje me SHBA-në, vazhdoi duke thënë se "Evropa është jashtëzakonisht e ndjeshme ndaj çdo sulmi të mundshëm nga Republika Islamike dhe ka praktikisht zero kapacitet për t'i përballuar ato".
Në rubrikën e tij në Kayhan, Shariatmadari shkroi se vendet evropiane "e dinë që mund t'i godasin dhe se kur e bëjmë këtë, i godasim fort".
'As nuk kemi filluar ende', paralajmëron negociatori iranian - ndërsa akuzon SHBA-në për shkelje të armëpushimit
Ndërkohë, të martën, kryetari i parlamentit të Iranit, Mohammad Bagher Ghalibaf - i cili udhëhoqi delegacionin iranian në raundin e vetëm të bisedimeve të mbajtura në Islamabad dhe të cilin disa e kishin parë si opsionin e preferuar të Trump për një marrëveshje - postoi një mesazh në X duke folur për "konsolidimin e një ekuacioni të ri" në Ngushticën e Hormuzit.
Duke pretenduar se vazhdimi i situatës aktuale është i patolerueshëm për Shtetet e Bashkuara, ndërsa Irani "as nuk ka filluar ende", Ghalibaf deklaroi se "siguria e transportit detar dhe tranzitit të energjisë nën kontrollin e Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të saj është rrezikuar nga shkelja e armëpushimit dhe vendosja e një bllokade.
"Megjithatë, dëmi i tyre së shpejti do të kufizohet", shtoi ai.
Shpërthim në jug të Iranit
Ndërkohë, raportet në terren nga brenda Iranit tregojnë gjithashtu për tensione në rritje.
Të martën në mëngjes, agjencia e lajmeve Mehr raportoi një zjarr në portin Dayyer në provincën Bushehr.
Duke cituar Majid Omrani, kreun e brigadës së zjarrfikësve të portit Dayyer, agjencia shkroi se "aktualisht dy anije tregtare me fibra qelqi janë përfshirë nga flakët dhe zjarrfikësit po punojnë për ta vënë flakën nën kontroll".
Ai tha se shkaku i incidentit nuk do të dihet derisa operacionet e shuarjes së zjarrit të përfundojnë plotësisht dhe se informacione të mëtejshme do të publikohen në kohën e duhur.
Ndërkohë, një numër banorësh në Iranin jugor që po përpiqen të kenë qasje në internet kanë postuar mesazhe në mediat sociale duke raportuar shpërthime në Bandar Abbas dhe në ishullin Qeshm.
Kanali Telegram Vahid Online raportoi gjithashtu se kishte marrë mesazhe nga disa banorë të provincës Hormozgan duke thënë se kishin dëgjuar shpërthime. /Telegrafi/