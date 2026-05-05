A ka kaluar ndonjë anije Ngushticën e Hormuzit gjatë 'Operacioni Liria'?
Operacioni Liria - operacioni amerikan për të udhëhequr anijet në mënyrë të sigurtë nga Ngushtica e Hormuzit, filloi dje, sipas Donald Trump.
Pra, a ka përfituar ndonjë anije tregtare nga plani deri më tani?
Donald Trump tha se dy anije tregtare me flamur amerikan kishin kaluar me sukses nëpër ngushticë dje, transmeton Telegrafi.
Kompania e transportit detar Maersk tha se një nga transportuesit e saj të automjeteve doli nga ngushtica e shoqëruar nga ushtria amerikane.
Tranziti i Alliance Fairfax me flamur amerikan u përfundua pa incidente dhe i gjithë ekuipazhi ishte i sigurt dhe i padëmtuar, tha ajo.
Megjithatë, një organ tregtar i transportit detar tha se operacioni "nuk do të ndryshojë asgjë në mënyrë dramatike" për anijet e tjera ende të bllokuara në Gjirin Persik.
Tim Wilkins, drejtor menaxhues në Intertanko, i tha BBC-së: "Nuk ka asnjë konvoj të strukturuar ose mekanizëm koordinimi në vend. Pra, anëtarët tanë thjesht po bëjnë pyetjet themelore, kush i inicion këto tranzitime?”
"Kush komunikon me autoritetet në emër të anijes? Dhe me të vërtetë, një pyetje kritike, cili është alternativa nëse një anije sfidohet nga forcat iraniane gjatë tranzitit”, shtoi ai.
Detajet e një anijeje të dytë nuk janë publikuar deri më tani.
Pavarësisht se Operacioni Liria është tani në fuqi, grupe të mëdha anijesh ende mbeten në të dyja anët e ngushticës, tregojnë të dhënat e gjurmimit nga Trafiku Detar. /Telegrafi/