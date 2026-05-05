'As nuk kemi filluar ende', paralajmëron negociatori iranian - ndërsa akuzon SHBA-në për shkelje të armëpushimit
Irani ka akuzuar përsëri SHBA-në për shkelje të marrëveshjes së armëpushimit me operacionet e saj ushtarake në Ngushticën e Hormuzit.
Një "ekuacion i ri" për ngushticën është "në proces të konsolidimit", tha kryetari i parlamentit Mohammad-Bagher Ghalibaf.
Ghalibaf është parë si një nga negociatorët kryesorë për Iranin në bisedimet e paqes me SHBA-në, transmeton Telegrafi.
"Ne e dimë shumë mirë se vazhdimi i status quo-së është i patolerueshëm për Amerikën; ndërsa ne as nuk kemi filluar ende", shtoi ai.
Donald Trump njoftoi më 21 prill se do të zgjasë marrëveshjen fillestare dyjavore të armëpushimit midis SHBA-së dhe Iranit derisa Teherani të mund të dalë me një "propozim të unifikuar", pa dhënë një afat të prerë.
Por, i pyetur nga media amerikane gjatë natës nëse pauza kishte mbaruar dhe nëse sulmet ndaj Iranit do të rifillonin, Trump tha: "Epo, nuk mund t'ju them këtë". /Telegrafi/