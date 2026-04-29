Merz këmbëngul se marrëdhënia e tij me Trump "mbetet e mirë" pavarësisht kritikave të presidentit
Kancelari gjerman Friedrich Merz këmbënguli sot se marrëdhënia e tij me presidentin e SHBA-së, Donald Trump mbetet "e mirë", pasi Trump kritikoi homologun e tij gjerman në një postim në Truth Social të martën.
"Nga perspektiva ime, marrëdhënia ime personale me presidentin e SHBA-së mbetet e mirë", u tha Merz gazetarëve në Berlin.
"Thjesht kam pasur dyshimet e mia që nga fillimi për atë që filloi atje me luftën e Iranit", shtoi ai, transmeton Telegrafi.
Ai vazhdoi se Gjermania dhe Evropa po vuanin pasojat e mbylljes së Ngushticës së Hormuzit.
"Kjo ka një ndikim të drejtpërdrejtë në furnizimet tona me energji dhe një ndikim të madh në performancën tonë ekonomike", tha ai.
Irani i armatosur me armë bërthamore do të 'mbajë peng botën', thotë Trump - ndërsa kritikon ashpër Gjermaninë
Në një postim në Truth Social të martën, Trump e sulmoi Merzin për qëndrimin e tij ndaj luftës, duke shkruar, "kancelari i Gjermanisë, Friedrich Merz, mendon se është në rregull që Irani të ketë një armë bërthamore. Ai nuk e di për çfarë po flet".
"Nuk është çudi që Gjermania po shkon kaq keq, si ekonomikisht, ashtu edhe ndryshe", vazhdoi presidenti amerikan.
Trump më parë i ka kritikuar udhëheqësit evropianë për refuzimin e tyre për t'u përfshirë në konflikt.
Merz më parë ka pohuar se Irani nuk duhet të zotërojë armë bërthamore. Megjithatë, ai ka qenë i zëshëm në kritikat e tij ndaj konfliktit aktual.
Të hënën, Merz tha se SHBA-të po "po poshtërohen" nga Irani, duke kritikuar atë që ai e quajti mungesë strategjie amerikane, duke përmendur Irakun dhe Afganistanin si paralajmërime për hyrjen në luftëra pa strategji daljeje. /Telegrafi/