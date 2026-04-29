Irani i armatosur me armë bërthamore do të 'mbajë peng botën', thotë Trump - ndërsa kritikon ashpër Gjermaninë
Donald Trump ka nisur një tiradë kundër Gjermanisë dhe kancelarit Friedrich Merz në postimin e tij të fundit mbi luftën e Iranit.
"Kancelari i Gjermanisë, Friedrich Merz, mendon se është në rregull që Irani të ketë një armë bërthamore", shkroi presidenti amerikan.
"Ai nuk e di për çfarë po flet! Nëse Irani do të kishte një armë bërthamore, e gjithë bota do të mbahej peng", shtoi ai, përpara se të kritikonte gjendjen e ekonomisë së Gjermanisë.
Komentet erdhën pasi Merz vuri në dukje më parë këtë javë se Irani kishte "poshtëruar" SHBA-në në bisedimet e paqes, transmeton Telegrafi.
Megjithatë, lidhur me kërkimin e Iranit për armë bërthamore, qëndrimi i kancelarit ka qenë prej kohësh i qartë - dhe është në kundërshtim me atë që thotë Trump.
Menjëherë pas fillimit të luftës, ai tha se qeveria gjermane ndante "objektivat e Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit në lidhje me programet bërthamore dhe raketore të Iranit, kërcënimin e Teheranit ndaj Izraelit dhe mbështetjen e tij kundër terrorizmit dhe të huajt".