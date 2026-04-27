Ndërprerja e Ngushticës së Hormuzit rrezikon një 'emergjencë globale ushqimore', thotë shefi i OKB-së
Ndërprerja e zgjatur në Ngushticën e Hormuzit rrezikon "të shkaktojë një emergjencë globale ushqimore", tha Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara.
Duke iu drejtuar një takimi të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, Antonio Guterres tha se "kalimi i sigurt dhe i papenguar" i anijeve tregtare përmes rrugës kryesore ujore, ku SHBA-të dhe Irani mbeten në një situatë të vështirë, është "një imperativ ekonomik dhe humanitar".
"Goditja ekonomike ka qenë e menjëhershme dhe të gjithë po e paguajnë çmimin", tha ai, transmeton Telegrafi.
Guterres paralajmëroi se presionet si rezultat i ndërprerjes së transportit tregtar në ngushticë po "përhapen në rezervuarë ushqimi bosh, rafte bosh dhe pjata bosh".
"Numri i pasojave humanitare po rritet - vonesat dhe kostot në rritje po ngadalësojnë shpërndarjet që shpëtojnë jetë për njerëzit që nuk mund të presin", tha Guterres.
Sekretari i Përgjithshëm paralajmëroi se ndërprerja e zgjatur rrezikon "të shkaktojë një emergjencë globale ushqimore", e cila mund të shtyjë miliona njerëz në uri dhe varfëri, veçanërisht në vendet më pak të zhvilluara.
Ai tha gjithashtu se më shumë se 20,000 detarë mbetën të bllokuar në det për shkak të mbylljes efektive të ngushticës, dhe më shumë se 2,000 anije u “kapën në rrjetën e rrezikut”.
“U bëj thirrje palëve: hapni ngushticën, lejoni kalimin e anijeve, pa taksa”, tha Guterres. /Telegrafi/