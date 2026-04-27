Iranianët i paraqesin SHBA-së një propozim të ri
Iranianët kanë paraqitur një propozim të ri që do të rihapte Ngushticën e Hormuzit, por e lë të paqartë gjendjen e bisedimeve mbi kërkesat kryesore të SHBA-së, sipas një burimi të njohur me çështjen.
Propozimi i Iranit thuhet se do të kërkonte që Uashingtoni së pari të përfundonte luftën dhe të jepte garanci se ajo nuk do të rifillonte, sipas një raporti në televizionin Al Mayadeen të Libanit, i cili është i lidhur me Iranin, i cili u citua nga agjencia e lajmeve Tasnim e Iranit, e lidhur me shtetin.
Negociatat mbi lundrimin nëpër ngushticë dhe programin bërthamor të Iranit - prioritete kyçe për administratën Trump - do të vinin vetëm në fazat e mëvonshme, transmeton Telegrafi.
"Nëse arrihet një marrëveshje, procesi do të kalojë në fazën e dytë për të diskutuar se si të menaxhohet Ngushtica e Hormuzit pas përfundimit të luftës", raportoi Al Mayadeen.
Diskutimet mbi programin bërthamor të Iranit do të fillonin vetëm pasi të përmbushen këto kushte.
Axios raportoi së pari se Shtëpia e Bardhë ka marrë një propozim sipas të cilit Irani po kërkon përfundimin e luftës përpara se të diskutojë programin bërthamor.
Raporti gjithashtu pretendoi se udhëheqja iraniane është e ndarë në lidhje me atë se cilat lëshime bërthamore duhet të merren në konsideratë.
Shtëpia e Bardhë përsëriti se presidenti Donald Trump, i cili planifikon të mbledhë ekipin e tij të sigurisë kombëtare të hënën për të diskutuar propozimin dhe opsionet që duhen ndërmarrë, "ka letrat e forta".
"Këto janë diskutime të ndjeshme diplomatike dhe SHBA-të nuk do të negociojnë përmes shtypit. Siç ka thënë presidenti, Shtetet e Bashkuara kanë letrat e forta dhe do të bëjnë vetëm një marrëveshje që e vendos popullin amerikan në vend të parë, duke mos lejuar kurrë Iranin të ketë një armë bërthamore", tha ndihmës sekretarja e shtypit Olivia Wales në një deklaratë për CNN. /Telegrafi/