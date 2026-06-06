Evropa po pret përgjigjen e Beogradit, Merz me mesazh të qartë Vuçiqit
Evropa po pret një përgjigje të qartë nga Beogradi lidhur me orientimin e tij strategjik, ndërsa mesazhet nga Brukseli dhe Berlini po bëhen gjithnjë e më të drejtpërdrejta.
Kancelari gjerman, Friedrich Merz i ka bërë thirrje presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq, që të mos përpiqet të mbajë një politikë të balancuar mes Rusisë, Kinës dhe Bashkimit Evropian.
Sipas Merz, një qasje e tillë nuk është më e qëndrueshme në kontekstin aktual gjeopolitik, ku tensionet ndërkombëtare dhe ndarjet politike janë thelluar. Ai theksoi se vendet që synojnë anëtarësimin në Bashkimin Evropian duhet të jenë të qarta në orientimin e tyre dhe të përafrohen me politikat dhe vlerat e BE-së.
“Evropa nuk mund të jetë vetëm një opsion mes shumë të tjerëve. Nëse Serbia e sheh të ardhmen e saj në Bashkimin Evropian, atëherë duhet të tregojë qartë se është e gatshme të ndjekë këtë rrugë pa ekuivok”, u shpreh Merz, duke nënvizuar se politika e “balancimit” mes fuqive të mëdha po shihet gjithnjë e më pak me mirëkuptim në Bruksel.
Ai shtoi se dera e Bashkimit Evropian mbetet e hapur për Serbinë, por se kjo derë nuk është automatike dhe kërkon vendime të qarta politike, reforma të brendshme dhe harmonizim me politikën e jashtme të unionit.
Nga ana tjetër, presidenti serb pas samitit ku u diskutua zgjerimi i BE-së dhe marrëdhëniet me Ballkanin Perëndimor, deklaroi se ka zhvilluar bisedime të rëndësishme dhe konstruktive me liderët evropianë.
Ai theksoi se Serbia mbetet e përkushtuar në procesin e integrimit evropian, por njëkohësisht do të vazhdojë të mbrojë interesat e saj kombëtare dhe politikën e saj të jashtme.
Ky debat pasqyron presionin në rritje ndaj Serbisë për të përcaktuar më qartë pozicionin e saj në raport me BE-në, sidomos në një kohë kur Bashkimi Evropian kërkon më shumë unitet politik dhe siguri strategjike nga vendet kandidate. /Telegrafi/