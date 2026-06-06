Izraeli thotë se ka goditur 150 'objektiva të Hezbollahut' në Liban - publikon pamje
Forcat Ajrore Izraelite (IAF) thanë se goditën 150 ndërtesa në Libanin jugor gjatë fundjavës.
Në një postim në rrjetet sociale, ajo pretendoi se midis objektivave ishin "infrastruktura terroriste" të përdorura nga milicia Hezbollah e mbështetur nga Irani, duke përfshirë objektet e magazinimit, qendrat e komandës dhe lëshuesit e raketave.
“Infrastrukturat e sulmuara u përdorën nga terroristët e organizatës për të avancuar dhe për të kryer komplote terroriste kundër forcave të Mbrojtjes Izraelite”, shkroi IAF në X.
Gjithashtu postoi pamje nga droni të një ndërtese që goditet, duke treguar tym që del jashtë pas një shpërthimi.
במהלך סוף השבוע: חיל-האוויר תקף כ-150 תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון
בניהם: מחסני אמצעי לחימה, מפקדות, משגרים ותשתיות נוספות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב דרום לבנון.
התשתיות שהותקפו שימשו את מחבלי הארגון לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. pic.twitter.com/lzWYnDIC7X
— Israeli Air Force (@IAFsite) June 6, 2026
Grupet e të drejtave të njeriut kanë vënë shpesh në pikëpyetje vërtetësinë e pretendimeve të Izraelit se ndërtesat e synuara po përdoreshin nga Hezbollahu.
Vitin e kaluar, Human Rights Watch (HRW) hetoi katër vende në Libanin jugor që ishin bombarduar nga IDF, të cilat Izraeli pretendonte se ishin përdorur ose "kishin për qëllim" të përdoreshin nga Hezbollahu.
Megjithatë, raporti i vitit 2025 nuk gjeti prova se ndonjë nga vendet ishte përdorur ose do të përdorej nga grupi paraushtarak.
Kjo vjen në të njëjtën ditë kur nëntë persona u vranë nga sulmet ajrore izraelite.
Media shtetërore libaneze tha se midis të vrarëve ishin tre anëtarë të ushtrisë libaneze. /Telegrafi/