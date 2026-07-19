A po shkon konflikti SHBA-Iran drejt një lufte më të gjerë rajonale?
Shtetet e Gjirit po e shikojnë me shqetësim në rritje, ndërsa konflikti midis Iranit dhe SHBA-së përshkallëzohet përsëri.
Një model sulmesh dhe kundërsulmesh është i rrënjosur thellë, me ndërlikimin shtesë të tensionit në rritje midis Arabisë Saudite dhe Houthive në Jemen, aleatë të Iranit, të cilët janë të vendosur të thyejnë bllokadën kundër tyre.
Rruga diplomatike duket e zbehtë për momentin.
Shumë delegacione pakistaneze dhe katariane që vizitojnë Iranin në një përpjekje për të ruajtur armëpushimin i ka lënë vendin pesimizmit midis diplomatëve rajonalë.
Vetë Katari është goditur dy herë në përshkallëzimin e fundit të konfliktit.
Dronët iranianë kanë shënjestruar gjithashtu Omanin, disa ditë pas negociatave midis dy shteteve mbi një skemë menaxhimi për Ngushticën.
Dhe Garda Islamike Revolucionare (IRGC) e Iranit ka goditur anijet që lundrojnë pranë vijës bregdetare të Omanit.
Trafiku në Ngushticën e Hormuzit është pakësuar ndjeshëm.
Irani ka paralajmëruar vazhdimisht se është gati të përshkallëzojë sulmet ndaj fqinjëve që strehojnë objekte ushtarake amerikane dhe një medium gjysmëzyrtar – Fars – publikoi një listë prej pesë portesh në Bahrein, Arabinë Saudite, Kuvajt, Katar dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat tha se mund të bëhen shënjestra nëse sulmohet infrastruktura iraniane.
Sipas mediave shtetërore iraniane, SHBA-të kanë shënjestruar ditët e fundit tunele, rrugë, ura dhe hekurudha, duke rritur ankthin se konflikti mund të përshkallëzohet.
“Çdo përshkallëzim i SHBA-së përballet me një përshkallëzim iranian, pasi secila palë kërkon të krijojë pragje të reja parandalimi me çdo shkëmbim”, sipas analistit izraelit Danny Citrinowicz.
“Në vend që ta detyrojnë Iranin të kthehet në tryezën e negociatave, një rezultat po aq i besueshëm është një konflikt që shkon përtej qëllimeve të secilës palë, duke u zgjeruar në një luftë rajonale shumë më të gjerë me mundësi në zvogëlim për të rivendosur diplomacinë”, sipas Citrinowicz. /Telegrafi/