Trump u bën thirrje republikanëve të shtojnë Iranin në projektligjin e sanksioneve ruse
Donald Trump, në një postim të shkurtër në rrjetin e tij Truth Social, i ka kërkuar partisë së tij të shtojë Iranin në një projektligj sanksionesh të fokusuar në Rusi.
Projektligji për sanksionet ruse ishte ide e ish-senatorit Lindsey Graham, para vdekjes së tij të fundit, transmeton Telegrafi.
Ai synonte të godiste Moskën me sanksione të detyrueshme dhe të zgjeronte aftësinë e qeverisë amerikane për të penalizuar vendet që blinin naftën e vendit.
Shtëpia e Bardhë ka thënë më parë se fushëveprimi i projektligjit mund të zgjerohet për të përfshirë Iranin ose përfaqësuesin e tij, Hezbollahun - diçka që Trump tani duket se e mbështet.
Teherani ka bërë presion të fortë për heqjen e sanksioneve ndaj tij, pasi ekonomia e tij mbetet në vështirësi të mëdha.
Gjërat u përkeqësuan aq shumë në fillim të vitit sa një numër i madh njerëzish dolën në rrugë për të protestuar, duke çuar në shtypjen e dhunshme të qeverisë iraniane, duke vrarë mijëra njerëz. /Telegrafi/