Flick i tregoi derën e largimit, klube të mëdha hidhen në garë për yllin e Barcelonës
Roony Bardghji pritet të largohet nga Barcelona këtë verë, pasi trajneri Hansi Flick e ka njoftuar sulmuesin anësor se nuk bën pjesë në planet e klubit për sezonin 2026/27, raporton SPORT.
Sipas raportimit, Barcelona dëshiron ta zgjidhë sa më shpejt të ardhmen e 20-vjeçarit, para turneut përgatitor që do ta zhvillojë në Angli gjatë parasezonit.
Rruga e Bardghjit drejt minutave të rregullta në ekipin e parë është bërë edhe më e vështirë pas ardhjeve të Anthony Gordon dhe Karim Adeyemi në “Camp Nou”.
Borussia Dortmund raportohet se është i interesuar për reprezentuesin suedez, pasi emri i tij ishte diskutuar gjatë negociatave për transferimin e Adeyemit te Barcelona. Ndërkohë, situatën e tij po e monitorojnë edhe Deportivo La Coruna si dhe klube nga Liga Premier, Serie A dhe Ligue 1.
Barcelona do të preferonte një transferim përfundimtar të lojtarit, duke përfshirë një klauzolë riblerjeje, pasi e transferoi Bardghjin nga Copenhagen verën e kaluar për 2.5 milionë euro.
Megjithatë, vetë sulmuesi preferon një huazim, në mënyrë që të sigurojë më shumë minuta dhe të ketë mundësi të luajë rregullisht.
Bardghji zhvilloi 28 paraqitje në të gjitha kompeticionet sezonin e kaluar, duke shënuar dy gola dhe duke dhuruar katër asistime, por e pati të vështirë të siguronte hapësira të vazhdueshme për shkak të konkurrencës së madhe, veçanërisht pas paraqitjeve të shkëlqyera të Lamine Yamal.
Sipas SPORT, as Barcelona dhe as Hansi Flick nuk kanë ndërmend ta detyrojnë lojtarin të marrë një vendim të nxituar për të ardhmen e tij./Telegrafi/