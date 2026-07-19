Media saudite: Mojtaba Khamenei nuk ndodhet në Iran
Pyetje të reja mbi situatën e brendshme në Iran janë ngritur pas një raportimi të rrjetit televiziv saudit Al-Hadath, i cili, duke cituar një burim sigurie izraelite, pretendon se udhëheqësi suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, nuk ndodhet më në territorin iranian.
Sipas raportimit, Mojtaba Khamenei, i cili mori drejtimin e Republikës Islamike pas vdekjes së babait të tij, Ali Khamenei, në sulmet e SHBA-së dhe Izraelit më 28 shkurt, nuk është shfaqur publikisht që prej marrjes së detyrës dhe deri tani ka komunikuar vetëm përmes deklaratave me shkrim.
Një prej këtyre mesazheve u transmetua edhe një ditë më parë nga televizioni shtetëror iranian, ku udhëheqësi suprem paralajmëronte se Irani dhe “fronti i rezistencës” do t’i japin “mësime të paharrueshme” Shteteve të Bashkuara nëse rifillojnë luftën.
Ai akuzonte gjithashtu Uashingtonin për shkelje të memorandumit të mirëkuptimit të Islamabadit, duke thënë se “nënshkrimi i presidentit amerikan nuk ka vlerë”.
Burimi izraelit, i cituar nga Al-Hadath, pretendon se këto mesazhe nuk janë shkruar nga Mojtaba Khamenei, por nga kreu i ri i Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC), Ahmad Vahidi, së bashku me drejtues të tjerë të lartë të këtij institucioni.
Sipas të njëjtit burim, përplasjet e brendshme në Iran kanë arritur në një nivel që, sipas tij, “kërcënon vetë ekzistencën e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike”.
Ai pretendon gjithashtu se Shtetet e Bashkuara nuk dëshirojnë përfshirjen e Izraelit në një sulm të ri amerikan kundër Iranit, edhe në rast se Teherani ndërmerr një sulm ndaj Izraelit.
Këto pretendime nuk janë konfirmuar deri më tani nuk ka pasur asnjë reagim zyrtar nga autoritetet iraniane, amerikane apo izraelite. /Telegrafi/