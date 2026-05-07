Trafiku i anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit bie në “pothuajse zero”
Gjatë 48 orëve të fundit, trafiku i anijeve tregtare përmes Ngushticës së Hormuzit ka rënë në një nga pikat e tij më të ulëta ndonjëherë.
Një e dhënë e tillë është bërë e ditur nga të dhënat nga MarineTraffic të shqyrtuara nga CNN, përcjell Telegrafi.
Sipas mediumit në fjalë, seti i të dhënave publike nuk tregon asnjë anije që ka kaluar tranzit midis Detit Arabik dhe Gjirit Persik gjatë 48 orëve të fundit.
Siç theksohet më tej, disa anije detare duket se kalojnë ngushticën, por të paktën katër prej tyre me sa duket po transmetojnë vendndodhje të rreme ose në tokë ose në majë të shkëmbinjve të cekët me rërë ku do të ishte jashtëzakonisht e rrezikshme që anijet e mallrave të operonin.
"Falsifikimi" i GPS mund të shihet edhe në brigjet e Sharjah dhe Dibba al-Fujairah në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku shumë anije konvergojnë njëkohësisht në të njëjtin vend.
Është e rëndësishme të theksohet se ky set i të dhënave tregon vetëm anijet që transmetojnë vendndodhjet e tyre; anijet që janë "fshehur" ose janë prekur në mënyrë aktive nga ndërhyrja e GPS mund të mos shfaqen ose mund të keqinterpretohen.
Në javët e fundit, trafiku përmes Ngushticës së Hormuzit ka rënë ndjeshëm, pasi ushtria e Iranit ka synuar interesat tregtare në rajon.
Lajmi vjen pasi Irani thuhet se ka krijuar një agjenci të re qeveritare për të miratuar tranzitin dhe për të mbledhur taksat nga transporti detar në Ngushticën e Hormuzit, sipas firmës së të dhënave të transportit detar Lloyd's List Intelligence.
Themelimi i agjencisë ka ngritur shqetësime në lidhje me lirinë e lundrimit përmes rrugës kryesore ujore.
Agjencia, e quajtur Autoriteti i Ngushticës së Gjirit Persik, po "pozicionohet si autoriteti i vetëm i vlefshëm për të dhënë leje anijeve që kalojnë nëpër ngushticë", raportoi Lloyd's.
Agjencia tha se i kishte dërguar me email një formular aplikimi për anijet që kërkojnë kalim. /Telegrafi/