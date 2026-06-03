Kanceri tani është një histori e së mirës, së keqes dhe shëmtuarës - por, edhe e shpresës
Është e natyrshme të përqendrohemi te përparimet e mëdha, por ka shumë sfida në Britani dhe në mbarë botën. Nuk ekziston një zgjidhje magjike, por ka vend për optimizëm.
Burimi: The Guardian
Përkthimi: Telegrafi.com
Kanceri shkakton pothuajse një në gjashtë vdekje në mbarë botën çdo vit - rreth 10 milionë në total. Ky është një numër tronditës, por ai gjithashtu fsheh realitetin se disa lloje kanceri janë më vdekjeprurës se të tjerët. Për shembull, jemi bërë jashtëzakonisht të aftë në zbulimin dhe trajtimin e melanomës dhe kancerit të prostatës, dhe sot normat e mbijetesës pesëvjeçare për këto lloje kanceri janë mbi 90 përqind në shumicën e vendeve të pasura. Të tjerat, si kanceri i pankreasit, janë më të vështira. Në Mbretërinë e Bashkuar, pak më shumë se një në 20 persona me kancer pankreatik janë ende gjallë pesë vjet pas diagnostikimit.
Kjo është arsyeja pse ilaçi i ri për kancerin e pankreasit, i quajtur Daraxonrasib dhe i shpallur në takimin vjetor të Shoqatës Amerikane të Onkologjisë Klinike (ASCO) në Çikago, gjatë fundjavës, është pritur me kaq shumë entuziazëm. Ilaçi - që merret si pilulë një herë në ditë - dyfishoi kohën e mbijetesës së personave të përfshirë në një provë me 500 pjesëmarrës, me më pak efekte anësore krahasuar me kimioterapinë tradicionale. Ilaçi funksionon duke bllokuar proteinën Kras, e cila shkakton rritjen dhe ndarjen e qelizave kancerogjene. Një studiuese veterane e kancerit raportoi se kishte qarë duke lexuar rezultatet. Me kaq pak trajtime efektive të qasshme për këtë lloj kanceri, ilaçi ka të ngjarë të ndryshojë rrënjësisht situatën.
Por, si me çdo lajm nga kërkimi mbi kancerin, mund të jetë e vështirë të kuptohet e gjithë kjo për ata që pyesin nëse po bëjmë përparim dhe çfarë do të thotë kjo për të afërmit e tyre dhe për veten. Ndonjëherë dëgjojmë deklarata tepër optimiste për një “kurë” ose zhdukje të mundshme. Herë të tjera dëgjojmë se nuk do të kemi kurrë një “zgjidhje” të suksesshme për kancerin. Do të përpiqem të shpjegoj se ku ndodhemi aktualisht - dhe t’ju paraqes të mirën, të keqen dhe të shëmtuarën.
- Lexo po ashtu nga Devi Sridhar: Qëllimi im është të jetoj 100 vjet, por dieta dhe ushtrimet nuk më ndihmojnë ta arrij këtë qëllim
Së pari, kanceri nuk është një sëmundje e vetme: ai përshkruan një grup të gjerë gjendjesh që kanë një bazë të ngjashme - konkretisht rritjen e pakontrolluar të qelizave dhe aftësinë e këtyre qelizave malinje për të sulmuar indet dhe për t’u përhapur në të gjithë trupin. Ekzistojnë më shumë se 200 lloje të ndryshme kanceri, secili me mekanizma biologjikë, faktorë rreziku, simptoma dhe mundësi të veçanta trajtimi. Edhe nëse marrim vetëm një lloj kanceri - si kanceri i gjirit - zbulojmë se ekzistojnë dhjetëra nënlloje molekulare, të cilat thjeshtëzohen në katër grupe për vendimmarrje terapeutike.
Kjo do të thotë se nuk ka gjasa të kemi një “kurë” të vetme për kancerin - përkundrazi, duhet të zhvillojmë përparime për lloje specifike të kancerit në aspektin e parandalimit më të mirë, diagnostikimit, trajtimit dhe mbijetesës.
Por, ka shumë lajme të mira: po bëhemi më të mirë në përmirësimin e mbijetesës për shumicën e llojeve të kancerit, si për ato që kanë të bëjnë me barnat që ofrohen, ashtu edhe për personat që i marrin ato. Përtej përparimit me Daraxonrasib, kjo fundjavë solli edhe lajmin për një vaksinë të re (Amivantamab) për kancerin e kokës dhe qafës, i cili është kanceri i gjashtë më i zakonshëm. Ajo zvogëloi tumoret te më shumë se një e treta e pacientëve të përfshirë në një provë me 102 persona. Funksionon duke aktivizuar sistemin imunitar për të sulmuar tumorin dhe duke bllokuar dy proteina që ndihmojnë rritjen e tumoreve. Një përparim në trajtimin e një lloji kanceri nuk do të thotë patjetër se do të vlejë për të gjitha llojet e tjera, por ndonjëherë ndodh pikërisht kështu. Të dyja këto terapi tani po testohen edhe për lloje të tjera kanceri.
Po bëhemi gjithashtu më të aftë në mjekësinë precize - domethënë, në orientimin e barnave të caktuara drejt atyre pacientëve që kanë më shumë gjasa të reagojnë pozitivisht ndaj tyre. Në një takim të Forumit Ekonomik Botëror, shumë vite më parë, u habita kur mësova se barnat e famshme - ato që konsiderohen revolucionare për trajtimin - shpesh funksionojnë vetëm për një përqindje relativisht të vogël të popullsisë, në varësi të gjenetikës së tyre. Megjithatë, mjekët shpesh ua përshkruajnë të njëjtat medikamente të gjithë pacientëve, pa e ditur kush do të reagojë dhe kush jo. Një studim i ri ndërkombëtar zbuloi se një test ADN-je mund të dallojë pacientët që ka të ngjarë të përfitojnë nga disa barna kimioterapie për kancerin e gjirit dhe ata që nuk do të përfitonin - duke e kursyer kështu këtë grup nga efektet anësore dhe stresi i marrjes së një trajtimi të padobishëm (dhe të dhimbshëm).
Por, ka gjithashtu lajme të këqija pothuajse në çdo vend: 100 mijë njerëz diagnostikohen çdo ditë me kancer dhe nuk ka mjaftueshëm personel mjekësor për t’i trajtuar. Kërkimet e reja vlerësojnë se deri në vitin 2050 do të ketë një mungesë globale prej 100 milionë punonjësish në kujdesin ndaj kancerit, përfshirë infermierinë (65 milionë) dhe stafin diagnostikues (16 milionë). Kjo është e njëjta sfidë edhe për NHS-in [Shërbimi Shëndetësor Kombëtar i Mbretërisë së Bashkuar]: thjesht nuk ka mjaftueshëm teknikë laboratori, specialistë të kancerit, infermierë dhe staf mbështetës në të gjithë vendin.
Diagnoza e hershme dhe trajtimi i shpejtë, të cilat varen nga disponueshmëria e stafit, janë në themel të mbijetesës më të lartë: aktualisht, një në tri raste kanceri mbetet i padiagnostikuar në mbarë botën dhe, megjithëse pjesa më e madhe e kësaj barre bie mbi Afrikën dhe rajonet më të varfra të botës, ajo është gjithashtu një sfidë në vendet e G7-ës, si Mbretëria e Bashkuar, ku rreth 50 përqind e kancereve diagnostikohen në fazë të vonshme. Edhe pas diagnostikimit, pothuajse çdo kujdes spitalor në Angli nuk arriti të përmbushte objektivin kryesor të NHS-it për trajtim brenda 62 ditësh. Në Angli, vetëm 69 përqind e pacientëve filluan trajtimin brenda 62 ditëve nga referimi urgjent, me shifra të krahasueshme prej 71 përqind për Skocinë, 61 përqind për Uellsin dhe 33 përqind për Irlandën e Veriut.
Këto vonesa kanë rëndësi për mbijetesën: në përgjithësi, çdo vonesë prej katër javësh ul mbijetesën e pacientit me 10 përqind - dhe kjo mund të jetë më e lartë ose më e ulët, në varësi të llojit të kancerit. Unë vetë e përjetova drejtpërdrejt këtë kur rezultatet laboratorike nga një test për zbulimin e mundshëm të kancerit të qafës së mitrës vonuan me muaj për të ardhur dhe dolën pozitive (u trajtova nga NHS-i dhe tani jam plotësisht mirë).
Dhe, tani te pjesa e shëmtuar. Fatkeqësisht, po shohim një rritje të kancerit te personat nën 50 vjeç. Ai nuk është më vetëm një sëmundje e lidhur me plakjen. Siç kam shkruar më parë, normat e kancerit u rritën me 22 përqind në grupmoshën 25-29-vjeçare në vendet e industrializuara midis viteve 1990 dhe 2019. Studiues nga Universiteti i Harvardit kanë argumentuar se çdo brez i lindur më vonë në kohë, për shembull një dekadë më pas, ka një rrezik më të lartë për të zhvilluar kancer më vonë në jetë.
Të dhënat tregojnë se ju keni më shumë gjasa të zhvilloni kancer në një moshë më të re sesa prindërit dhe gjyshërit tuaj, dhe se fëmijët/nipat/mbesat tuaja kanë, në fund të fundit, më shumë gjasa të zhvillojnë kancer sesa ju. Kjo është e kundërta e përparimit. Pse? Nuk ka një shpjegim të vetëm, por provat sugjerojnë gjithnjë e më shumë se një mjedis në ndryshim, si ushqimi që konsumojmë (përfshirë ushqimet shumë të përpunuara), rritja e obezitetit dhe shtimit në peshë, alkooli, stresi dhe pagjumësia në rritje, po ndikojnë të gjitha.
Por, mos e humbni shpresën. Në vitin 2001, një muaj pasi u bëra 17 vjeçe, babai im, një onkolog dhe studiues i kancerit të mushkërive, vdiq nga leukemia dhe limfoma në moshën 49-vjeçare. Në 25 vjetët që nga vdekja e tij, normat e mbijetesës janë rritur ndjeshëm, me një zhvendosje nga kimioterapia me spektër të gjerë drejt imunoterapisë precize dhe barnave të synuara për nënllojin specifik të kancerit që ai kishte.
Në vitin 2026, shanset e tij për mbijetesë do të kishin qenë shumë më të larta falë investimit të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm në përparimet shkencore dhe në kujdesin shëndetësor, si edhe ekipeve kërkimore pas tyre. Edhe pse mund të mos jemi afër një “kure” të vetme, kjo është diçka për të cilën mund të jemi optimistë dhe një prirje që duket se do të vazhdojë në muajt dhe vitet që vijnë.
Prandaj, nëse e mira, e keqja dhe e shëmtuara janë mendimet që lindin kur mendojmë për kancerin sot, mbajuni fort pas idesë se ka më shumë të mira sesa të këqija. /Telegrafi/
Devi Sridhar është drejtuese e shëndetit global publik në Universitetin e Edinburgut dhe autore e librit Si të mos vdesësh (shumë herët) [How Not to Die (Too Soon)]