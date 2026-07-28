A po vjen fundi i platformave "për gjithçka"? AI po ndryshon mënyrën si ndërtojmë aplikacione
Nga sistemet e mëdha që zgjasin për vite me radhë, drejt aplikacioneve të dedikuara që zgjidhin një problem specifik dhe zhduken kur puna përfundon.
Arianit Fazliu
Për vite me radhë, kur një kompani kishte nevojë për një zgjidhje softuerike, qasja ishte pothuajse gjithmonë e njëjtë: ndërto një platformë të madhe, me sa më shumë funksione, dhe përdore atë për shumë vite.
Kjo logjikë kishte kuptim. Ndërtimi i softuerit ishte i kushtueshëm, kërkonte muaj ose vite pune, ndaj synimi ishte që sistemi të zgjidhte sa më shumë probleme njëherësh.
Por, a i duhet vërtet biznesit gjithmonë diçka kaq e madhe dhe e përhershme?
Gjithnjë e më shpesh, përgjigjja është jo.
Shumë nevoja janë të përkohshme: një projekt me afat, një fushatë sezonale, një konferencë, testimi i një ideje përpara se të investohet në të, ose një proces migrimi apo integrimi të të dhënave. Kur puna përfundon, edhe aplikacioni e ka përmbushur misionin e tij. Nuk ka pse të vazhdojë të ekzistojë.
Çfarë ndryshoi me inteligjencën artificiale (AI)?
Deri para pak kohësh, ndërtimi edhe i një aplikacioni të vogël kërkonte javë ose muaj punë nga zhvillues, dizajnerë dhe menaxherë projekti. Për këtë arsye, rrallëherë kishte kuptim ekonomik të ndërtohej softuer vetëm për një përdorim.
Zgjidhja më e zakonshme ishte të shtoheshin funksione të reja mbi sistemet ekzistuese. Me kalimin e kohës, këto platforma bëheshin gjithnjë e më të mëdha, më komplekse dhe më të kushtueshme për mirëmbajtje.
Me AI, kjo logjikë po ndryshon.
Sot, një aplikacion mund të ndërtohet brenda pak ditësh, jo më brenda muajsh. Kur koha dhe kostoja e zhvillimit bien ndjeshëm, fillon të ketë kuptim edhe një ide që dikur do të dukej e pazakontë: të ndërtosh softuer me jetëgjatësi të planifikuar që në fillim. E ndërton, e përdor për aq kohë sa duhet dhe, kur misioni përfundon, e mbyll.
Aplikacione për një qëllim të vetëm
Unë këtë kategori zgjidhjesh e quaj Purpose-Built Apps - aplikacione të ndërtuara posaçërisht për të zgjidhur një problem të vetëm.
Kjo nuk do të thotë se janë aplikacione me cilësi më të ulët. Përkundrazi. Ato ndërtohen me të njëjtat standarde profesionale, por pa barrën e funksioneve të panevojshme. Janë më të fokusuara, më të thjeshta për përdorim dhe sjellin vlerë shumë më shpejt.
Dallimi është se ato janë të ndërtuara me një qëllim të qartë: zgjidhin një problem specifik dhe nuk përpiqen të bëhen platforma universale.
Kur softueri ka edhe një datë skadimi
Mjafton të shohim disa raste të zakonshme.
Një organizator konference mund të ndërtojë një aplikacion vetëm për regjistrimin e pjesëmarrësve, menaxhimin e sesioneve dhe QR Code-t e hyrjes. Aplikacioni përdoret për dy ose tre ditë dhe, sapo eventi përfundon, edhe misioni i tij përfundon. Nuk ka më arsye të mirëmbahen serverët, të instalohen përditësimet apo të shtohen funksionet për një sistem që nuk do të përdoret më.
Një shembull tjetër janë projektet e migrimit ose integrimit të të dhënave. Shumë kompani dhe institucione kalojnë nga një sistem në një tjetër ose duhet të lidhin përkohësisht dy platforma gjatë një transformimi digjital.
Në vend që të ndërtohen module të mëdha integrimi që mbeten aktive edhe pasi projekti ka përfunduar, mund të krijohet një aplikacion i dedikuar që lexon të dhënat, i pastron, i transformon sipas rregullave të biznesit dhe i transferon në sistemin e ri.
Pasi migrimi përfundon me sukses, edhe aplikacioni e ka përmbushur misionin e tij.
Ka edhe një arsye të fortë financiare pas kësaj qasjeje.
Çdo sistem që mbahet gjallë ka kosto të vazhdueshme: mirëmbajtje, siguri, përditësime, monitorim dhe infrastrukturë. Shpesh, është më ekonomike të ndërtosh një aplikacion të ri kur lind nevoja, ta përdorësh për periudhën e nevojshme dhe ta çaktivizosh, sesa të mbash për vite me radhë një platformë që përdoret vetëm pjesërisht.
Një mënyrë e re për të menduar softuerin
Për shumë vite, pyetja kryesore në zhvillimin e softuerit ishte: "Si ta ndërtojmë një platformë të vetme që bën gjithçka?"
Me AI, kjo pyetje po zëvendësohet nga një tjetër: "Cili është aplikacioni më i thjeshtë që mund ta ndërtojmë për ta zgjidhur këtë problem?"
Ky ndryshim mund të duket i vogël, por në fakt ndryshon të gjithë filozofinë e zhvillimit të softuerit.
Në vend të një platforme të vetme, gjithnjë e më të madhe dhe më të komplikuar, bizneset mund të përdorin një koleksion aplikacionesh të vogla, secili i ndërtuar për një nevojë konkrete. Kur ajo nevojë zhduket, zhduket edhe aplikacioni.
Çfarë do të thotë kjo për bizneset?
Në vend që të presin me muaj për një platformë të madhe ose të përshtatin me forcë sistemet ekzistuese për probleme të reja, ato mund të ndërtojnë zgjidhje të dedikuara shumë më shpejt dhe me më pak kompleksitet.
Në fund, ndryshimi më i madh që sjell AI-ja nuk është vetëm shpejtësia e zhvillimit të softuerit, por mënyra si mendojmë për të. Vlera nuk matet më vetëm me numrin e funksioneve që ka një platformë, por me sa mirë dhe sa shpejt zgjidh një problem konkret.