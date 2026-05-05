Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, ka thënë se nuk ka "zgjidhje ushtarake për një krizë politike", duke i paralajmëruar SHBA-të dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kundër përshkallëzimit të mëtejshëm në Ngushticën e Hormuzit.

"Ngjarjet në Hormuz e bëjnë të qartë se nuk ka zgjidhje ushtarake për një krizë politike", tha Araghchi në platformën e mediave sociale X, duke shtuar: "Ndërsa bisedimet po përparojnë me përpjekjet bujare të Pakistanit, SHBA-të duhet të jenë të kujdesshme që të mos tërhiqen përsëri në moçal nga keqdashësit. Edhe Emiratet e Bashkuara Arabe duhet të kenë kujdes".

Araghchi gjithashtu hodhi poshtë planin e Uashingtonit "Projekti Liri" për të shoqëruar anijet tregtare jashtë ngushticës, duke thënë: "Projekti Liri është Projekt Bllokim".

Deklarata erdhi ndërsa Maersk, gjiganti danez i transportit detar, deklaroi se një nga anijet e saj, një transportues automjetesh që fluturonte nën flamurin detar të SHBA-së, kishte kaluar nëpër Ngushticën e Hormuzit.

Irani nisi sulme hakmarrëse të hënën duke synuar Emiratet e Bashkuara Arabe.

Sulmet e ripërtërira me raketa dhe dronë shënuan incidentet e para të tilla që kur një armëpushim midis Iranit dhe SHBA-së hyri në fuqi muajin e kaluar.

Emiratet e Bashkuara Arabe raportuan më vonë një valë të katërt raketash dhe dronësh të lëshuar nga Irani, duke thënë se sistemet e tyre të mbrojtjes ajrore kapën 15 raketa dhe katër dronë.

Një zjarr shpërtheu gjithashtu në Zonën e Industrisë së Naftës Fujairah, një qendër kyçe energjie në bregdetin lindor të Emirateve të Bashkuara Arabe, pasi u godit nga një dron i lëshuar nga Irani.

Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-të dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit, si dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.

Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad dështuan të prodhonin një marrëveshje të qëndrueshme.

Armëpushimi u zgjat më vonë nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump, pa një afat të caktuar.

