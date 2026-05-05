Irani thotë se 'nuk ka zgjidhje ushtarake' për krizën politike - paralajmëron SHBA-në dhe Emiratet e Bashkuara Arabe për tensionet në Hormuz
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, ka thënë se nuk ka "zgjidhje ushtarake për një krizë politike", duke i paralajmëruar SHBA-të dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kundër përshkallëzimit të mëtejshëm në Ngushticën e Hormuzit.
"Ngjarjet në Hormuz e bëjnë të qartë se nuk ka zgjidhje ushtarake për një krizë politike", tha Araghchi në platformën e mediave sociale X, duke shtuar: "Ndërsa bisedimet po përparojnë me përpjekjet bujare të Pakistanit, SHBA-të duhet të jenë të kujdesshme që të mos tërhiqen përsëri në moçal nga keqdashësit. Edhe Emiratet e Bashkuara Arabe duhet të kenë kujdes".
Araghchi gjithashtu hodhi poshtë planin e Uashingtonit "Projekti Liri" për të shoqëruar anijet tregtare jashtë ngushticës, duke thënë: "Projekti Liri është Projekt Bllokim".
Events in Hormuz make clear that there's no military solution to a political crisis.
As talks are making progress with Pakistan's gracious effort, the U.S. should be wary of being dragged back into quagmire by ill-wishers. So should the UAE.
Project Freedom is Project Deadlock.
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 4, 2026
Deklarata erdhi ndërsa Maersk, gjiganti danez i transportit detar, deklaroi se një nga anijet e saj, një transportues automjetesh që fluturonte nën flamurin detar të SHBA-së, kishte kaluar nëpër Ngushticën e Hormuzit.
Irani nisi sulme hakmarrëse të hënën duke synuar Emiratet e Bashkuara Arabe.
Sulmet e ripërtërira me raketa dhe dronë shënuan incidentet e para të tilla që kur një armëpushim midis Iranit dhe SHBA-së hyri në fuqi muajin e kaluar.
Emiratet e Bashkuara Arabe raportuan më vonë një valë të katërt raketash dhe dronësh të lëshuar nga Irani, duke thënë se sistemet e tyre të mbrojtjes ajrore kapën 15 raketa dhe katër dronë.
Një zjarr shpërtheu gjithashtu në Zonën e Industrisë së Naftës Fujairah, një qendër kyçe energjie në bregdetin lindor të Emirateve të Bashkuara Arabe, pasi u godit nga një dron i lëshuar nga Irani.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-të dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit, si dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad dështuan të prodhonin një marrëveshje të qëndrueshme.
Armëpushimi u zgjat më vonë nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump, pa një afat të caktuar. /Telegrafi/