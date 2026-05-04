Iranit do t'i duhet deri në një vit për të siguruar armë bërthamore
Vlerësimet e inteligjencës amerikane tregojnë se Iranit do t'i duhen midis nëntë muajve dhe një viti për të ndërtuar një armë bërthamore, e pandryshuar që nga vera e kaluar, raporton agjencia e lajmeve Reuters.
Vlerësimi mbetet përgjithësisht i njëjtë pavarësisht dy muajve të një lufte që Donald Trump tha se e nisi për të parandaluar prodhimin e një bombe, sipas tre burimeve të njohura me çështjen.
Irani mban mjaftueshëm uranium të pasuruar shumë për 10 bomba nëse pasurohet më tej, sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA), transmeton Telegrafi.
Mbikëqyrësi bërthamor i OKB-së nuk ka qenë në gjendje të verifikojë vendndodhjen e rreth 440 kilogramëve uranium të pasuruar në 60%.
"Irani ende zotëron të gjithë materialin e tij bërthamor, për aq sa dimë ne", tha Eric Brewer, një ish-analist i lartë i inteligjencës amerikane i cili udhëhoqi vlerësimet e programit bërthamor të Iranit.
"Ky material ndoshta ndodhet në vende të varrosura thellë nëntokësore ku municionet amerikane nuk mund të depërtojnë", shtoi ai.
Irani ka mohuar vazhdimisht se kërkon armë bërthamore.
Agjencitë e inteligjencës amerikane dhe IAEA thonë se Teherani ndaloi një përpjekje për zhvillimin e kokave bërthamore në vitin 2003.
Disa zyrtarë, përfshirë Sekretarin e Shtetit të SHBA-së, Marco Rubio, kanë argumentuar se sulmet amerikane ndaj mbrojtjes ajrore iraniane kanë zvogëluar kërcënimin bërthamor duke zvogëluar aftësinë e Iranit për të mbrojtur vendet e tij bërthamore nëse ai vendos të nxitojë drejt armatimit.
"Ndërsa Operacioni "Heather Midnight" shkatërroi objektet bërthamore të Iranit, Operacioni "Epic Fury" ndërtoi mbi këtë sukses duke shkatërruar bazën industriale mbrojtëse të Iranit që ata dikur e përdornin si një mburojë mbrojtëse rreth ndjekjes së tyre të një arme bërthamore", tha zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Olivia Wales.
"Presidenti Trump ka qenë prej kohësh i qartë se Irani nuk mund të ketë kurrë një armë bërthamore - dhe ai nuk bën blof", shtoi ajo. /Telegrafi/