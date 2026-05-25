Irani: Nëse 'ndizet zjarri përsëri', flakët do të përhapen në gjithë rajonin
Irani ka thënë se "flakët" e konfliktit mund të përhapen në të gjithë rajonin nëse luftimet rifillojnë, por këmbënguli se kjo nuk përbën kërcënim.
Ditët e fundit janë dominuar nga mundësia që një marrëveshje paqeje të jetë afër, por kërcënimet online nga Uashingtoni dhe Teherani kanë qenë të zakonshme në gati tre muajt e luftës.
Zëdhënësi i ministrisë së jashtme të Iranit, Esmaeil Baghaei, mbajti një konferencë për shtyp më herët.
Lidhur me Iranin që po mbron veten, ai tha: "Irani nuk përjashton asnjë mundësi në mbrojtjen e vetes. Në thelb, nuk mund ta kufizosh zjarrin në një rajon ose në një vend. Nëse ndizet një zjarr, është e natyrshme që të presësh që flakët e tij të përhapen edhe në zona dhe pjesë të tjera. Nuk po e them këtë si kërcënim".
Por, një paralajmërim i tillë dëgjohet shpesh nga Irani.
Gjatë pyetjeve, Baghaei tha se asnjë marrëveshje fillestare nuk do të mbulonte programin bërthamor.
Në vend të kësaj, ajo do të trajtohej në periudhën 60-ditore të një armëpushimi që do të pasojë. /Telegrafi/