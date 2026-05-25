Një dron 'armiqësor' u rrëzua nga sistemi i ri i mbrojtjes ajrore iraniane
Sistemi i mbrojtjes ajrore iraniane në ishullin Qeshm, i cili ndodhet pranë Ngushticës së Hormuzit ka qëlluar mbi një dron “armiqësor”.
Agjencia shtetërore iraniane e lajmeve Fars tani raporton se luftëtarët iranianë kanë rrëzuar me sukses një dron armiqësor mbi Gjirin Persik në orët e fundit, duke përdorur një sistem të ri mbrojtës.
Ajo tha se operacioni dha "një mesazh të qartë dhe vendimtar" nga Teherani se asnjë dronë i fshehtë nuk mund të sulmojë më qiellin mbi Gjirin Persik.
Nuk u dha asnjë vendndodhje specifike për operacionin, as ndonjë detaj se nga kush u dërgua droni, transmeton Telegrafi.
"Ky veprim është një ritheksim i sovranitetit dhe sigurisë së plotë të Iranit mbi hapësirën ajrore të Gjirit Persik dhe gatishmërisë së forcave mbrojtëse për t'u përballur me çdo agresion", raportoi agjencia. /Telegrafi/