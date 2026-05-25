SHBA-të dhe Irani punojnë për të zgjidhur mosmarrëveshjet gjuhësore mbi çështjet bërthamore dhe sanksionet
Mosmarrëveshjet mbi gjuhën mbi programin bërthamor të Iranit dhe heqja e sanksioneve kanë penguar finalizimin e një marrëveshjeje për t'i dhënë fund luftës, sipas zyrtarëve amerikanë, megjithëse ka optimizëm se mosmarrëveshjet do të zgjidhen relativisht shpejt.
Prania e një delegacioni iranian në Katar të hënën - përfshirë anëtarë të lartë të ekipit negociator të Teheranit - ishte një shenjë pozitive, tha një zyrtar amerikan, duke përmendur aftësitë ndërmjetësuese të Katarit, transmeton Telegrafi.
SHBA-të kanë kërkuar angazhime të forta nga Irani se do të asgjësojë rezervat e tij të uraniumit të pasuruar shumë dhe nuk do të ndjekë një armë bërthamore. Një zyrtar amerikan tha të dielën se Irani kishte rënë dakord në parim për këto pika.
Por Irani thotë se nuk po diskuton detajet e programit të tij bërthamor, duke e lënë këtë për një raund të ardhshëm bisedimesh.
Ndërkohë, Teherani ka kërkuar angazhime për heqjen e sanksioneve dhe zhbllokimin e aseteve që mund të mbështesin ekonominë e tij në vështirësi.
SHBA-të kanë këmbëngulur se ndihma financiare amerikane nuk do të vijë derisa të bëhet përparim në çështjen bërthamore.
Refreni që zyrtarët amerikanë filluan të përdorin këtë fundjavë është "pa pluhur, pa dollarë", duke iu referuar sasisë së madhe prej gati 4oo kilogramësh uranium të pasuruar shumë, për të cilin Shtëpia e Bardhë këmbëngul se duhet të asgjësohet përpara se Irani të shohë përfitime financiare nga marrëveshja.