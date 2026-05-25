Komandanti i lartë i Gardës Revolucionare të Iranit pretendon se Teherani është "më i fortë sot sesa në fillim të luftës"
Komandanti i Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit për Teheranin e Madh, pretendoi se Teherani është më i fortë tani sesa ishte në ditën e parë të luftës me SHBA-në dhe Izraelin, sipas një raporti nga agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Fars të Iranit të dielën.
Gjenerali Hassan Hassanzadeh tha se zyrtarët amerikanë "e dinë shumë mirë se Irani është më i fortë sot sesa në ditën e parë të luftës", dhe paralajmëroi se nëse Uashingtoni vazhdon atë që ai e përshkroi si një rrugë kërcënimesh dhe presioni, do të përballet përsëri me disfatë dhe "goditje të rënda, fatale dhe të padëshirueshme", transmeton Telegrafi.
Zyrtari i lartë ushtarak përgjegjës për mbrojtjen e kryeqytetit të Iranit, mbrojtjen e institucioneve të regjimit të tij dhe shtypjen e mospajtimit politik lokal tha se forcat e armatosura të Iranit "jo vetëm që nuk janë dobësuar, por janë bërë më të forta, më të përgatitura dhe më të pajisura sesa në fillim të luftës", siç citohet nga Fars, e cila është e lidhur ngushtë me IRGC-në.
“Të gjitha aftësitë mbrojtëse dhe pajisjet strategjike të Republikës Islamike janë prodhuar nga të rinjtë iranianë dhe armiku mund të jetë në gjendje të shkaktojë ndërprerje në disa pika, por kurrë nuk do të jetë në gjendje të ndalojë përparimin e Iranit në raketa, drone dhe fusha të tjera të ndërtimit të energjisë”, shtoi ai. /Telegrafi/