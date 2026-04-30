Trump shkakton debat me foton për riemërtimin e Ngushticës së Hormuzit
Donald Trump ka ripublikuar në rrjetet sociale një imazh ku Ngushtica e Hormuzit paraqitet e riemërtuar në nder të tij, një veprim që ka tërhequr vëmendje dhe debat në mediat ndërkombëtare.
Në të njëjtën kohë, administrata e presidentit amerikan po nxit krijimin e një koalicioni të ri ndërkombëtar që do të synonte të garantonte kalimin e sigurt të anijeve tregtare nëpër Ngushticën e Hormuzit, një nga pikat më strategjike të tregtisë globale të naftës.
Sipas raportimeve të The Wall Street Journal, ky koalicion do të fokusohej kryesisht në bashkëpunimin e inteligjencës dhe në rritjen e presionit përmes sanksioneve ndaj palëve që kërcënojnë sigurinë e këtij korridori detar.
Ndryshe nga aleancat tradicionale ushtarake, nisma nuk synon të jetë një bllok ushtarak formal, por një mekanizëm koordinimi mes vendeve pjesëmarrëse.
Një deklaratë e Departamentit të Shtetit sqaron se shtetet e interesuara mund t’i bashkohen nismës si partnerë diplomatikë ose, në disa raste, edhe si partnerë ushtarakë, në varësi të angazhimit të tyre.
Ndryshe, Ngushtica e Hormuzit ende është e mbyllur edhe pse ekziston një armëpushim mes Iranit dhe SHBA-së.