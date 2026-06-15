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Klubi i futbollit KF Dukagjini nga Gjakova ka njoftuar se ka ndërruar jetë futbollisti i talentuar Bajram Rragamaj.

Dukagjini përmes një komunikatë zyrtare njoftoi për humbjen e lojtarit, duke e vlerësuar për kontributin, përkushtimin dhe dashurinë që kishte.

“Bajrami do të kujtohet gjithmonë për kontributin, përkushtimin dhe dashurinë që kishte gjithmonë”.

“Largimi i tij është një humbje e madhe për familjen, miqtë dhe gjithë komunitetin sportiv që pati fatin ta njohë”.

“Stafi, futbollistët dhe e gjithë familja e KF Dukagjinit i kanë shprehur ngushëllimet më të sinqerta familjes Rragamaj, të afërmve dhe miqve të të ndjerit”, thuhet në komunikatë./Telegrafi/

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